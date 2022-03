THL antoi uuden suosituksen: Tampereella annetaan nyt neljänsiä rokotteita 80 vuotta täyttäneille – ajan voi varata vaikka heti

THL suositteli torstaina, että kunnat alkavat tarjota neljänsiä koronarokotusannoksia 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Aamulehti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi torstaina suosituksen, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

THL:n mukaan rokotettavia on Suomessa noin 300 000 ja rokotukset on syytä käynnistää viipymättä. Aamulehti kysyi Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikiolta, kuinka nopeasti rokotukset voivat alkaa ja miten ne järjestetään.

Linjausta osattiin odottaa

Aikion mukaan THL:n linjausta osattiin odottaa, sillä useiden ikäihmisten kolmansista rokotuksista alkaa olla kulunut tarvittava kolme kuukautta. Ikäryhmän rokotukset aloitettiin loppuvuodesta 2021. Hän kertoo, että neljänsiä rokotuksia voi käytännössä kysyä omalta terveysasemaltaan vaikka heti. ”Onni on tässä nyt se, että rokotteita on hyvin saatavilla.”

Käytännössä nyt neljännen rokotuksen piiriin tulleet rokotetaan Tampereella omalla lähiterveysasemalla. Ympärivuorokautisessa hoivassa olevat rokotetaan hoivakodissa ja kotihoidon piirissä olevat kotona.

80-vuotta täyttänyt tamperelainen voi Aikion mukaan varata koronarokotusajan sähköisesti vaikka heti, kunhan edellisestä koronarokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Lisäksi hän lupailee, että rokotuksia voi olla tulossa otettavaksi myös ilman ajanvarausta. ”Matalalla kynnyksellä rokotteita annetaan. Kannattaa kysellä rokotusta, jos on muutenkin asioimassa terveysasemalla.”

Neljänsiä rokotteita annettu jo

Suomessa ja Tampereella on annettu neljänsiä rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille jo viime vuoden lopusta alkaen. Tampereella neljäs rokoteannos on annettu tähän mennessä yhteensä 606 ihmiselle.

Yli 80-vuotiaita ja hoivakodeissa asuvia on Tampereella noin 11 000. Aikion mukaan neljänsiä rokotteita on tällä hetkellä riittävästi koko ryhmän tarpeisiin. Rokotteita ei ole kuitenkaan erityisesti yli tarpeen, joten niiden vanhenemisen riskiä ei ole toisin kuin rokotusten alkuaikoina. ”On ollut jo pitkään niin, että tilaamme rokotteita kaksi viikkoa etukäteen. Kentälle varataan vain sen verran rokotteita, kun tarve on. Tässä on pysytty Pirkanmaalla hyvässä järjestyksessä, eikä hukkaa ole syntynyt.”