Taysissa sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on pysynyt korkealla tasolla – yli 80-vuotiaiden osuus kasvanut

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, mikä yliopistollisen sairaalan koronapotilastilanne on.

Aamulehti

Pirkanmaalla sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on pysynyt samalla tasolla helmikuun alkupuolelta lähtien, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand.

”Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on pysynyt korkealla tasolla. Viime viikolla tuli noin kahdeksan uutta potilasta päivittäin sisälle”, Sand sanoo.

Sandin mukaan Taysissa nimenomaan koronaviruksen vuoksi on sairaalahoidossa hieman alle viisikymmentä potilasta. Sen lisäksi sairaalassa on kymmenkunta potilasta, joilla on korona lisädiagnoosina, mutta jotka ovat tulleet hoitoon jostain muusta syystä.

”Koronaa on tällä hetkellä paljon liikkeellä, ja riski sairastua on suuri”, Sand sanoo.

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand 3. heinäkuuta 2021.

Tehohoidon tarve vähentynyt

Sairaalahoitojaksojen pituudet ovat Sandin mukaan hieman lyhentyneet tämän vuoden puolella. Keskimäärin sairaalahoitoa vaativa potilas viipyy hänen mukaansa sairaalassa viikon verran, mutta tehohoitoa vaativilla potilailla voi olla paljon pidempiäkin hoitojaksoja.

Positiivista on, että tehohoidon tarve on ollut viime aikoina maltillinen. ”Alle viiden potilaan lukumäärissä on tehohoidossa oltu jo pidemmän aikaa”, Sand sanoo.

Potilaiden keski-ikä noussut

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden keski-ikä on viime aikoina hieman noussut. Sandin mukaan viimeisen kuukauden aikana yli 80-vuotiaiden osuus koronapotilaista on lisääntynyt. ”Taysin erikoissairaanhoitoon tulevista potilaista nyt noin 40 prosenttia on 80-vuotiaita tai iäkkäämpiä.”

Eniten vahvistettuja koronavirustartuntoja todetaan 20–29-vuotiailla ja toiseksi eniten 30–39-vuotiailla. Iäkkäillä on kuitenkin suurempi riski joutua taudin vuoksi sairaalahoitoon.