Pirkanmaalla on koronaepidemiassa ohitettu vaikein vaihe – koronanyrkki arvioi tulevia suosituksia: ”Ei ole mahdollisuuksia keventää”

Pirkanmaalla koronatartunnat ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä ovat junnanneet samalla tasolla useita viikkoja. Epidemian pahin vaihe lienee ohitettu, mutta perusteita esimerkiksi maskisuosituksen lieventämiseen ei vielä ole.

Aamulehti

Koronatartuntojen määrässä ei ole näkynyt Pirkanmaalla isoja laskuja tai nousuja viime viikkoina. Myös sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt vakaana.

Johtajaylilääkäri Juhani Sand Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) sanoo, erikoissairaanhoitoon tuli vielä puolitoista kuukautta sitten 11 potilasta päivässä koronan vuoksi. Nyt luku on ollut kuukauden ajan kahdeksan potilasta päivässä.

”Siinä mielessä pahin huippu näyttäisi olevan takana”, Sand sanoo.

Rajoitusten päättyminen maaliskuun alussa ei ole aiheuttanut piikkiä tartuntoihin tai sairaalaan joutuneiden määrään. Todellisten tartuntamäärien arviointia vaikeuttaa se, että läheskään kaikki eivät käy testissä. Testeissä ei käy ehkä edes enemmistö tartunnan saaneista.

”Selkeää takapotkun merkkiä ei ole, mutta hiukan pistää silmään nuorten aikuisten tartuntojen kasvu”, Sand sanoi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän eli niin sanotun koronanyrkin tiedotustilaisuudessa tiistaina iltapäivällä.

Yöelämän vapautumisella saattaa nyrkin mukaan olla osuutta asiaan.

Lue lisää: Näin koronanyrkki kommentoi Pirkanmaan tilannetta: Sairaaloissa edelleen kuormitusta, maskisuositus jatkuu, omikronin alavarianttia todettu, rokotusinto tyrehtynyt

Maskisuositus jatkuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ennakoi viime viikolla luopuvansa nykyisen tasoisesta maskisuosituksesta, mutta perui aikeensa.

Sand sanoo, että tärkeintä ovat rokotukset. Koronanyrkin mukaan maskien käyttöä on kuitenkin syytä jatkaa, vaikka yksittäisten toimien kohdalla on vaikea määritellä, mistä hyöty tulee.

”Rajoitukset ja suojautumiset ovat auttaneet, että olemme selviytyneet. Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty siitä, että maskit vähentävät tartunnan riskiä.”

Työn tekemiseen nyrkki suosittaa edelleen hybridimallia, jossa osa työstä tehdään etätyönä mahdollisuuksien mukaan.

”Ei ole mahdollisuuksia lähteä vielä suosituksia lieventämään.”

Kolmannet eivät kelpaa

Into kolmansien rokotusten ottamiseen vaikuttaa laantuneen. Rokotteiden kysyntä on ollut viime viikkoina varsin vähäistä.

Ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että osa on ymmärrettävästi jättänyt kolmannen rokotteen hakematta, koska on sairastanut taudin kahden rokoteannoksen jälkeen. Hän suosittelee kuitenkin ”lämpimästi” rokotetta niille, jotka eivät ole sairastaneet koronaa ja ovat täyttäneet 40 vuotta.

”Näin on mahdollista saada lisäsuojaa vaikealle taudille", Syrjänen sanoo.

Kolmansista rokotteista on aiemmin uutisoitu, että niiden antama suoja on selvästi alentunut jo 10 viikon jälkeen. Osalla rokotteen ottajista tuo aika on täyttynyt.

Ovatko he nyt riskissä? Sandin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että rokotteet suojaavat vakavalta taudilta pidempäänkin.

”Tartunnalta ja lievemmältä taudilta rokotteet eivät suojaa kovinkaan pitkään.”

Omikronin varianteista myös uudempaa BA.2 -varianttia löytyy nyt Pirkanmaalta. Variantti on muuntunut ensimmäisestä eli BA.1-variantista. Taudinkuva on kummassakin samanlainen. Jommankumman sairastanut on kohtalaisen hyvin suojassa toiselta, sillä varianttien välillä on ristisuojaa.

Sitoo yhä voimavaroja

Sairaalahoitoon joutuu edelleen paitsi iäkkäitä ja monisairaita myös rokottamattomia sekä niitä, joille ei rokotteesta huolimatta kehity vastustuskykyä. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa syöpähoidoissa olevia ja elinsiirron saaneita.

Kuolemantapaukset ovat omikron-aallossa lisääntyneet aiempiin aaltoihin verrattuna, mutta tautiakin on paljon enemmän liikkeellä kuin aiemmissa aalloissa.

Koronan aiheuttama kuormitus näkyy edelleen Taysissa. Koronapotilaiden hoito sitoo voimavaroja, ja sen vuoksi joitain toimintoja on suljettuna. Myös henkilökunnan poissaolot vaikuttavat. Sandin mukaan ei-kiireellisiä toimenpiteitä on jouduttu perumaan lyhyelläkin varoitusajalla, mutta tilanne oli sama ennen koronaa.

”Pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, että näitä ei saman henkilön kohdalle montaa tulisi.”