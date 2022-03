Koronanyrkki: Viime viikolla 4 151 laboratoriossa todettua koronatartuntaa – yhdessä ikäryhmässä tartunnat lisääntyvät

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoo, että sairaalahoito pysyy edelleen kuormittuneena koronaviruspandemian takia. Tehohoidon tarve on sen sijaan laskenut.

Aamulehti

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 4 151 laboratoriossa varmennettua koronatartuntaa, Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kertoo tiedotteessaan.

Koronanyrkki kuvailee, että tilanne on jatkunut Pirkanmaalla yli kuukauden ennallaan. Koronanyrkki painottaa, että maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla edelleen.

Sairaalahoito pysyy edelleen kuormittuneena, mutta koronapotilaiden tehohoidon tarve on vähentynyt.

”Päivittäin Taysiin tulee keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta hoitoon. Koronan takia hoidossa olevien määrä on pysynyt noin 40 potilaan tasolla. Lisäksi on potilaita, joilla korona on sivudiagnoosi. Pirkanmaan terveyskeskussairaaloissa on niin ikään hoidossa nelisenkymmentä koronapotilasta”, koronanyrkki kertoo tiedotteessaan.

Testausmääriä tai vahvistettuja koronatartuntoja Tays ei ole raportoinut enää helmikuun puolen välin jälkeen.

Joka toinen viikko kokoontuva koronanyrkki kertoo nyt, että Fimlabissa testatuista lähes kahdelle kolmesta tulee positiivinen tulos.

”Testeissä käyneiden perusteella on nähtävissä laskua erityisesti lasten ja nuorten tartuntojen kehityksessä. Sen sijaan 20–29-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet”, tiedotteessa todetaan.

Pirkanmaalla yhden koronarokotteen on saanut 89,9 prosenttia, toisen rokotteen 87,4 prosenttia ja kolmannen 59,9 prosenttia yli 18-vuotiaista. Rokotteiden kysyntä on ollut viime viikkoina varsin vähäistä.