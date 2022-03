Edellinen katsaus ajankohtaiseen koronatilanteeseen järjestettiin kolme viikkoa sitten.

Vaikka koronarajoitukset on pääosin purettu ja taudista puhutaan aiempaa vähemmän, epidemia on edelleen käynnissä. Torstaina suomalaiset saavat tilaisuuden päivittää tietonsa koronatilanteesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät jälleen tiedotustilaisuutensa. Vastaava tilaisuus on järjestetty viimeksi kolme viikkoa sitten.

Tilaisuudessa puhuvat johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja johtaja Mika Salminen THL:stä.

Aamulehti näyttää kello 10 alkavan tilaisuuden suorana tässä jutussa. Lähetys on katsottavissa artikkelin yläosasta.

Lue lisää: Pirkanmaan koronatilanne vakaa ravintolarajoitusten poistumisesta huolimatta – Sairaalahoito on ylilääkärin mukaan edelleen kuormittunut

Kun lähes kaikki rajoitukset on purettu, konkreettisia päätöksiä odotetaan enää lähinnä kasvomaskien käyttämisestä. THL suosittelee edelleen maskin käyttämistä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa.

THL:n Salminen on kertonut, että laitos päättää maskisuosituksen muuttamisesta maaliskuun aikana.

”Ei puhuta ehkä enää siinä vaiheessa suosituksesta. Vaan neuvotaan ihmisiä siitä, missä tilanteissa sitä voisi olla viisasta käyttää, jos siltä tuntuu”, Salminen sanoi viime viikolla.

Tautitilanne on pysynyt viikkoja samankaltaisena, mutta sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on hieman kasvanut. Osa heistä on sairaalassa ensisijaisesti muista syistä kuin koronataudin vuoksi.

Terveydenhuoltoa on ruuhkauttanut viime aikoina lisäksi hoitajajärjestöjen tiistaina päättynyt ylityö- ja vuoronvaihtokielto.