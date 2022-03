Pirkanmaan koronatilanne vakaa ravintolarajoitusten poistumisesta huolimatta – Sairaalahoito on ylilääkärin mukaan edelleen kuormittunut

Ihan kaikkea muuta koronaan liittymätöntä hoitoa ei Pirkanmaalla voida tällä hetkellä täysimääräisesti toteuttaa, kertoo johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan sairaanhoito on vakaasta tautitilanteesta huolimatta edelleen kuormittunut Pirkanmaalla.

Aamulehti

Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan Pirkanmaan koronatilanne jatkuu viime viikkojen tapaan tasaisena.

”Taysin sairaalahoitoon tulee keskimäärin noin kahdeksan uutta koronapotilasta joka päivä, joka on sama määrä, mikä on ollut muutaman viimeisen viikon ajan.”

Uusia tartuntoja todetaan hänen mukaansa noin 350 päivässä. Sandin mukaan todellisten tartuntojen määrää on hankala arvioida, mutta oletusarvoisesti niitä on noin kolmin- tai nelinkertainen määrä virallisesti todettuihin tartuntoihin verrattuna.

”Kahden viikon ilmaantuvuus on hiukan laskenut. Ehkä se enemmän kuvastaa sitä, että testeissä on käyty vähän vähemmän kuin edellisillä viikoilla.”

Maaliskuun alussa hallituksen päätöksellä poistetut ravintolarajoitukset eivät siis ainakaan vielä ole Sandin mukaan näkyneet tartuntamäärissä tai sairaanhoidon kuormituksessa.

”Kannattaa kuitenkin vielä seuraava viikko katsella, niin tiedetään varmemmin.”

Pirkanmaalla ilmaantuvuus on Sandin mukaan aika lailla maan keskiarvossa. Tehohoidon tarve on hänen mukaansa kaikilla viidellä erityisvastuualueella matalalla tasolla.

Kaiken kaikkiaan Pirkanmaalla on erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa yhteensä yli sata potilasta, joilla on tällä hetkellä COVID-19-tauti. Heistä yli puolet on Sandin mukaan hoidossa nimenomaan koronan vuoksi.

Taysissa erikoissairaanhoidossa on alle 50 potilasta, joista hiukan vajaa 40 on nimenomaan COVID-taudin vuoksi hoidossa. Tehohoidossa on Sandin mukaan alle viisi potilasta.

Sairaalahoidon kuormitus korkealla

Myös sairaalahoidon kuormitus on Pirkanmaalla Sandin mukaan pysynyt samalla tasolla viimeisen noin kolmen viikon aikana.

Kuormitus on hänen mukaansa ollut erittäin suurta jo pitkän aikaa, viimeistään loppuvuodesta omikron-aallon alettua.

”Helpotusta ei vielä ole oikein näkyvissä. Toki koronan osalta pahin tilanne, joka oli ehkä kuukausi sitten, on hiukan helpottanut.”

Sairaalahoidon resursseja saattaa lähitulevaisuudessa rajoittaa myös hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin kahden viikon päästä alkavaksi suunniteltu lakko.

Helpotusta kevääseen mennessä

Ihan kaikkea muuta koronaan liittymätöntä hoitoa ei Sandin mukaan voida tällä hetkellä täysimääräisesti toteuttaa.

Sand kertoo, että odotuksissa ja toiveissa on koronatilanteen helpottuminen kevättä kohti mentäessä.

”Kun rajoituksen purettiin helmikuun lopulla, niin ehkä tuossa viikon päästä pystytään sitä arvioimaan, että tuleeko sen seurauksena jonkinlaista takapotkua vai selvitäänkö tällä tasaisella tilanteella.”

Maski- tai muita suosituksia ei Sandin mukaan olla tällä hetkellä muuttamassa, mutta tilannetta arvioidaan ensi viikolla uudestaan.

Rokotuskattavuuden osalta ei Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ole Sandin mukaan suuria muutoksia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella esimerkiksi yli 18-vuotiaista ensimmäisen annoksen on saanut 89,9 prosenttia, toisen annoksen on saanut 87,4 prosenttia ja kolmannen annoksen on saanut 59,8 prosenttia.

THL:n koronaluvut eivät päivity

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että THL:n koronalukuihin ei saada tiistaina päivityksiä teknisen häiriön vuoksi.

Tietojen on määrä päivittyä seuraavan kerran huomenna keskiviikkona.

Lisäys: 8.3. kello 14.35 juttuun on lisätty tieto siitä, että THL:n koronaluvut eivät päivity tiistaina teknisen häiriön vuoksi.