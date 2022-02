Ravintolat saavat nyt olla auki puoleenyöhön – myös yleisötilaisuuksien vapauttamista arvioidaan Pirkanmaalla maanantaina

Ravintolarajoitukset muuttuvat 14. helmikuuta. Anniskelu päättyy kello 23 ja ovet pitää sulkea kello 24.

Maanantaista 14. helmikuuta alkaen ravintolat saavat jatkaa anniskelua kello 23:een asti ja pitää ovet auki puoleenyöhön. Muutos koskee sekä ruoka- että anniskeluravintoloita.

Aiemmin ruokaravintolat ja kahvilat saivat olla auki kello 21:een ja anniskeluravintolat kello 18:aan. Anniskelu piti lopettaa tuntia aiemmin.

Asiakasmäärää rajoitetaan edelleen siten, että ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia paikoista. Asiakkailla tulee olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Koronapassia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Hallitus on linjannut, että mikäli tautitilanne sallii, ravintolarajoituksista luovutaan 1. maaliskuuta.

Vapautuvatko yleisötilaisuudet?

Tällä hetkellä Pirkanmaalla yleisötilaisuuksissa saa olla korkeintaan puolet siitä ihmismäärästä, jonka tiloihin saa normaalisti ottaa. Rajoitus koskee sisätiloissa järjestettäviä tilaisuuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätös on voimassa 18. helmikuuta asti. Perjantaina 11. helmikuuta avi kertoi, että se arvioi kokoontumisrajoitusten tarpeen lähipäivinä ja purkaa kokoontumisrajoitukset nopeasti, jos niitä ei enää nähdä tarpeellisiksi.

Avi pyysi alueensa sairaanhoitopiirejä antamaan lausunnot kokoontumisrajoitusten välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta. Lausunnot on pyydetty maanantaihin 14. helmikuuta mennessä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoi Aamulehdelle tekstiviestitse perjantaina, että yleisötilaisuuksien vapauttamista arvioidaan maanantaina.