Rokote-epäröintiä esiintyy lääkäreidenkin keskuudessa, mutta Suomessa yli 90 prosenttia lääkäreistä on koronarokotettu

Tuoreessa EU-hankkeessa kartoitetaan lääkärien rokoteasenteita ja muun muassa sitä, miten vaikeaa tai helppoa heille on kumota internetissä leviävää väärää tietoa.

Helsinki

Terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät aina tiedä, mistä saada luotettavaa tietoa rokotteista, kertoo lääkärien rokoteasenteita tutkiva Turun yliopiston psykologian dosentti Anna Soveri.

”Hekin käyvät sosiaalisessa mediassa ihan samalla lailla kuin muutkin ja törmäävät näihin uutisiin, jotka herättävät pelkoa ja huolta”, Soveri lisää.

Asia on noussut esille muun muassa aiemmissa Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa.

Soverin mukaan vaikuttaisi kuitenkin siltä, että lääkärit kokevat hyvin vastuunsa, ottavat itse rokotuksen ja suosittelevat sitä myös potilailleen.

”Ja tämä on todella tärkeä asia siksi, että terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkärit ovat ne, joiden puoleen me käännymme, jos meillä on rokotekysymyksiä”, ja he ovat se tärkein lähde oikealle tiedolle.

Soveri on mukana EU-hankkeessa, joka selvittää kevään aikana muun muassa lääkäreiden asenteita rokotteisiin. Mukana hankkeessa ovat Saksa, Ranska, Portugali ja Britannia sekä Suomi, jonka osuudesta Soveri vastaa.

Samalla selvitetään, miten lääkärit suhtautuvat internetissä leviävään väärään tietoon ja kuinka helppoa tai vaikeaa heille on sitä kumota. Tavoitteena on kehittää myös työkaluja, joita lääkärit voisivat käyttää keskustellessaan potilaiden kanssa.

Ennen pandemiaa suomalaislääkäreillä ei ollut juurikaan rokote-epäröintiä

Rokotteisiin liittyvää epäröintiä esiintyy potilaiden lisäksi kuitenkin myös lääkärien keskuudessa.

”Rokote-epäröintiä sekä koronavirusrokotetta että muita rokotuksia kohtaan esiintyy selkeästi vähemmän lääkäreillä kuin sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla”, Soveri kuitenkin lisää.

Mahdolliseen rokote-epäröintiin vaikuttavat tutkijan mukaan rokotteen turvallisuus eli mahdolliset haittavaikutukset sekä rokotteen tehokkuus.

Tuoreessa EU-hankkeessa selvitetään nyt yleislääkäreiden ja lastentautien lääkäreiden rokoteasenteita liittyen kaikkiin rokotuksiin, eli yhtä lailla influenssarokotteisiin ja lapsille annettaviin rokotussarjoihin kuin koronarokotteisiinkin. Samalla kartoitetaan mahdollisia tekijöitä, jotka liittyvät mielipiteen muodostumiseen.

Tutkimuksen pilottivaihe on päättymässä ja varsinainen kysely lähtee lääkäreille todennäköisesti maaliskuussa. Tuloksia saataneen Soverin mukaan kesäkuussa, kunhan analyysit on saatu tehtyä.

Lääkäreitä toisiin tehtäviin sekä julkisella että yksityisellä puolella

Väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen myötä hoitoalan henkilöstö ei voi tehdä rokottamattomana potilastyötä, jos on työssään lähikontaktissa koronan riskiryhmiin kuuluvien kanssa.

Lääkäriliiton jäsenpalveluiden johtajan Liisa Aron mukaan potilastyötä ei voi myöskään tehdä rokottamattomana sellaisten hoitajien ja lääkärien kanssa, jotka ovat lähikontaktissa riskiryhmien kanssa.

”Ellei sitten ole sellainen tilanne, ettei saa ketään tekemään sitä työtä ja potilas jäisi muuten hoitamatta”, Aro kertoo.

Aron mukaan tiedetään, että sekä julkisella että yksityisellä puolella yksittäisiä lääkäreitä on siirretty rokottamattomuutensa vuoksi esimerkiksi toisiin tehtäviin. Hän ei ole kuitenkaan kuullut, että lääkärien rokottamattomuus tai koronakriittisyys olisi johtanut isompiin ongelmiin terveydenhuollossa.

Aron mukaan lääkärit on rokotettu lähtökohtaisesti hyvin. Tilastojen mukaan lääkärien keskuudessa Suomessa koronarokotuskattavuus on yli 90 prosentin luokkaa, mikä vastaa myös liiton käsitystä tilanteesta.