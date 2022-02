Tehohoidon tarve on selvästi vähentynyt, koronapandemian iso kuva on muuttunut – Näin STM ja THL kertoivat koronatilanteesta

Koronasta johtuva tehohoidon tarve on selvässä laskussa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö Anna Katz.

Tammikuun kahdella viimeisellä täydellä viikolla tehohoitoon tuli uusia potilaita 35–38 viikossa, kun vastaava luku kahdella edellisellä viikolla oli noin 60.

Sekä tehohoidon että erikoissairaanhoidon koronatartuntapotilaista noin viidennes on hoidossa ensisijaisesti muista syistä kuin koronasta. Omikron on johtanut sairaalahoitoon aiempia muunnoksia harvemmin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitivät torstaina 3. helmikuuta tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa olivat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja projektipäällikkö Anna Katz THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa olivat osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä, johtava asiantuntija Mia Kontio ja ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä sekä anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Kello 10.55: STT kysyy, mikä on THL:n ja STM:n näkemys etätyösuosituksen jatkumisesta.

Puumalainen vastaa, että hallitus ei ole linjannut asiaa. Etätöitä jatketaan. Asia tulee ajankohtaiseksi ehkä maaliskuussa.

Kello 10.50: Seuraavaksi kysymyksen esittää Helsingin Sanomien toimittaja. Jos rajoitusten purkamisen myötä sairaalan kuormitus kasvaisi, tarkoittaisiko se paluuta rajoituksiin?

”Jos tilanne merkittävästi heikkenisi, yhteiskunnan täytyisi tehdä jotain. Omikron ei ole antanut viitteitä, että se aiheuttaisi vakavampaa tautia vaan päinvastoin”, vastaa Katz.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen vastaa, että asiaa on pohdittu. Tilanne vaihtelee hänen mukaansa paljon EU-maissa ja sairaalakuormitus toisaalta laskee ja toisaalta nousee. Tehohoidon kuormitus ei ole jyrkässä nousussa missään. ”Täytyy reagoida tilanteen mukaan. Jos näyttää siltä, että kontaktien määrä kasvaa ja tilanne menee yhteiskunnan kannalta hankalaksi, samat keinot ovat suositeltuja.”

Kello 10.45: Seuraavaksi siirrytään median kysymyksiin. Ensimmäisenä vuorossa Yle. Asiantuntijoilta kysytään rajoituksista ja kuolleisuudesta: Hyväksytäänkö koronaan liittyvät kuolemat eri tavalla nyt kuin koronapandemian alussa?

Katz vastaa: ”Kuolemia on kirjattu viime aikoina enemmän, mutta ottaisin esille sen, että monet ovat hyvin iäkkäitä. Viimeisen kahden viikon aikana kuolemia kirjattu 250, mutta valtaosa hyvin iäkkäitä. Mediaani-ikä eli keskiarvo on 82 vuotta.”

”Kuten äsken kävimme läpi, se siirtyy yhä korkeammaksi se kuolleiden keski-ikä. Vaikka omikron on osoittautunut lievemmäksi taudiksi, se käy laajasti yhteiskunnan läpi ja tämä suuri määrä tartuntoja johtaa väistämättä siihen, että iäkkäitä ja hauraita ihmisiä kuolee. Monilla kuolleilla on ollut muitakin perussairauksia.”

Tauti on lievä valtaosalle väestöstä. Tämän kanssa täytyy Katzin kanssa tasapainoilla.

Voipio-Pulkki vastaa, että yli 60-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten on tärkeää ottaa ensimmäisen ja toisen annoksen lisäksi myös kolmas annos. Rokottamatonta väestöä on ja siksi viestiä edelleen toistetaan.

Kello 10.44: Tällä hetkellä teho-osastoilla on 32 koronapositiivista potilasta, heistä viidellä koronapositiivisuus on samanaikainen löydös, mutta tehohoidon tarve johtuu jostain muusta.

Kello 10.40: Vuosina 2011-2021 teho-osastoilla on ollut 1 177 hoitojaksoa, joissa diagnoosina on ollut influenssa. Hoitopäiviä on ollut influenssassa yhteensä 7 799 ja koronatapauksessa 15 375. Voidaan todeta, että koronataudin aiheuttama kuormitus on ollut hieman yli kymmenkertainen verrattuna influenssan aiheuttamaan kuormitukseen.

Influenssassa sairaalakuolleisuus on ollut 15 prosenttia, koronataudissa 19 prosenttia. Influenssapotilaat ovat olleet keskimäärin hieman vanhempia. Mediaani-ikä on ollut influenssassa 62 vuotta ja koronassa 59 vuotta.

Kello 10.37: Seuraavaksi tehohoidon tilanteesta kertoo Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

25. tammikuuta mennessä teho-osastoilla on hoidettu 1 593 koronapotilasta. Hoitojaksoja on ollut 1 868. Hoidetuista potilaista 66 prosenttia on ollut miehiä. Tehohoidon kesto on ollut keskimäärin 11 vuorokautta. Puolet potilaista on ollut 59-vuotiaita tai nuorempia, puolet sitä vanhempia.

Tehohoidossa olleista koronapotilaista 19 prosenttia on menehtynyt kyseisen sairaalajakson aikana.

Kello 10.34: Uudessa tilanteessa toimitaan muun muassa tukemalla ihmisten omaehtoista koronaterveyden edistämistä, korostamalla kattavia rokotuksia, kotitestauksen edistämistä ja selkeää kansalaisviestintää kunkin alueen tilanteesta ja toimista.

Hallitus päivittää koronastrategiansa. Rajoituksia puretaan asteittain tautitilanne huomioiden.

Hallitus päätti jatkaa koronapassin valmistelua, jotta passi olisi valmiina siltä varalta, että epidemiatilanne pahenee esimerkiksi uuden virusmuunnoksen takia. Nykymuotoisen koronapassin jäädyttämistä jatketaan myös 15. helmikuuta eteenpäin. Matkustamiseen tarkoitettu EU-koronapassi on käytössä normaalisti.

Kello 10.31: Omikron-aalto on valtakunnallisesti tasannevaiheessa, lähiviikkojen kulku alueilla voi olla eritahtista. Tartuntapaine väestössä jatkuu korkeana, mutta tartuntojen seuraukset suhteessa niiden määrään ovat hyvin selvästi aikaisempia aaltoja lievemmät. Osalla alueista tämän epidemia-aallon pahin huippu on ehkä saavutettu.

Koronaepidemian iso kuva on Voipio-Pulkin mukaan muuttunut. Epidemian alkuvaiheessa uhka kohdistui koko väestöön. Nyt merkittävimmät terveysriskit kohdistuvat yhä pienenevään rokottamattomaan väestöön ja heihin, joilla ei syystä tai toisesta ole riittävää suojaa koronavirustartunnan vakavia seuraamuksia vastaan. Suojan tehostuminen ja kunkin epidemia-aallon, kuten omikronin, piirteiden takia on jatkuvasti arvioitava uudelleen toimenpiteiden vaikuttavuutta, oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä.

Kello 10.29: Tehohoidon tarve on selvästi pienentynyt. Viimeisen kahden viikon aikana menehtyneitä on kirjattu 250, joista 82 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita. Alustavien tietojen mukaan tartunnan saaneista rokottamattomat ovat menehtyneet kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin vähintään kaksi kertaa rokotetut. Tämä tieto on syys-joulukuulta 2021. ”Saamme vielä tarkempaa tietoa jatkossa.”

Kello 10.27: Seuraavaksi puheenvuoron saa Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hänen mukaansa koronaviruksen määrä jätevesissä on kääntynyt pitkän ajanjakson jälkeen laskuun. Nouseva trendi näyttäisi jatkuvan vielä Oulussa ja on hidastunut vain vähän Tampereella, Jyväskylässä ja Porissa.

Kello 10.24: THL antaa ohjeistuksen koululaisten, toisen asteen opiskelijoiden sekä kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien kotitestaukseen. Se perustuu koronaministeriryhmän päätökseen epidemiatilanteen hillitsemiseksi, STM ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat valmistelleet kotitestin hankintaa. STM:n ohjauskirjeen ja koronaministeriryhmän päätöksen mukaisesti THL on laatinut ohjeen, joka julkaistaan tällä viikolla. Testausta suositellaan kaikille oireisille. Testien jakelu Huoltovarmuuskeskuksista kuntiin, jakelun yksityiskohdista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Kello 10.22: THL ohjeistaa ihmisiä suojaamaan itseä ja läheisiä. THL suosittelee ottamaan koronarokotukset, sillä ne suojaavat vakavalta taudilta. ”Jos sairastut, pysy kotona kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti. Muista hygienia eli pese käsiä, käytä maskia ja pidä turvaväliä”, luettelee Katz.

Kello 10.20: Omikron johtaa rokottamattomilla merkittävästi harvemmin sairaalahoitoon joutumista, tauti on siis lievempi. Rokottaminen tuo tähän rokotetuille vielä lisävaikutuksen. Vanhimmissa ikäryhmissä lieventyminen saattaa olla vähäisempää. Tauti saattaa siten olla edelleen vakava. Nuorimmissa ikäryhmissä tarkastelun vertailukelpoisuus on heikkoa.

Kello 10.18: Miten omikron aiheuttaa tautia rokottamattomille? Kansainvälisiä tutkimuksia on ja suomalainen analyysi tukee sitä. Katzin mukaan omikron aiheuttaa harvemmin sairaalahoitoa kuin aikaisemmat viruskannat. Tapausmäärät ovat suuret, mutta sairaalaan joutuu yhä harvemmin omikronin takia. Tapauskuolleisuus on myös matalampaa verrattuna aikaisempiin variantteihin.

Kello 10.17: Rokotukset suojaavat huonommin omikronmuunnoksen aikaansaamaa tartuntaa vastaan, mutta rokotukset suojaavat yhä erinomaisesti vakavalta taudilta.

Kello 10.14: Testeihin ei enää samalla tavalla pääse kuin aikaisemmin, lievässä taudissa ei ole tarvettakaan. Raportoitujen tapausten määrä on siten pienempi verrattuna esimerkiksi viime syksyyn tai koronan alkuaikoihin, jolloin testattiin laajasti. Viimeisellä viikolla tiedonsiirrossa on ollut ongelmia, joten viime viikko täydentyy tiedoilla myöhemmin.

Sairaalahoidon tilanteesta: Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli 305 potilasta, tehohoidossa 38, perusterveydenhuollossa 313 potilasta. Jos verrataan viikon takaisiin lukemiin, lukemat ovat samankaltaiset, mutta tehohoidon kuormittavuus on laskenut.

Tautiin on menehtynyt yli 2 000 henkilöä.

Kello 10.12: Koko väestöstä vain noin 4 prosenttia on saanut immuniteetin sairastamalla koronataudin.

Kello 10.09: Kolmansia rokoteannoksia suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille. Toisen rokoteannoksen antama suoja sairaalahoitoa vaativaa tautia vastaan hiipuu kuuden kuukauden jälkeen myös alle 60-vuotiailla.

Kello 10.06: Rokotukset ovat helpottaneet tilannetta ja se, että omikron on osoittautunut lievemmäksi. Euroopassa täyden rokotesarjan on saanut täysi-ikäisistä 81,5 prosenttia väestöstä. Suomessa 85,9 prosenttia.

Suomessa rokotekattavuus on sairaanhoitopiireittäin korkea. ”Siltä kantilta tilanne näyttää Suomessa varsin hyvältä.”

Toisen annoksen kattavuus on 18 vuotta täyttäneissä 84,7 prosenttia. Kolmannen annoksen kattavuus on 55,3 prosenttia.

Kello 10.04: Ensimmäisenä puheenvuoron saa THL:n projektipäällikkö Anna Katz. Globaalisti omikron jatkaa jylläämistä. Viikoittaisten koronaan menehtyneiden määrä on laskussa. Omikron on lievempi kuin aikaisemmat variantit.

Euroopassa monissa maissa ilmaantuvuus on edelleen korkea. Tässä täytyy huomioida, että testausta ei tehdä enää niin paljon kuin aikaisemmin. Monissa maissa on nähty käänne parempaan ja rajoituksia on ryhdytty purkamaan. Norja, Tanska ja Ruotsi ovat purkamassa rajoituksia ja avaamassa yhteiskuntaa enemmän.

Kello 10.00: Suora lähetys alkaa.

