Yhä pienempi osa koronatartunnan saaneista kuolee tautiin.

Viimeisen kuukauden aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on raportoinut viikoittain yli 50:stä koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Viikoittaiset kuolinluvut ovat suurempia kuin kevään 2020 tautihuipun aikana. Silti koronarajoituksia on alettu purkaa. Maanantaina pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Päätoimittajien yhdistyksen tilaisuudessa, että koronarajoituksista on syytä luopua helmikuun aikana.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen muistuttaa, että tällä hetkellä koronatartunnan saaneista huomattavasti pienempi osa kuolee tautiin kuin epidemian ensimmäisen aallon aikana.

Rajoitusten asteittainen ja maltillinen purku on saanut kannatusta myös THL:n asiantuntijoilta. Miksi rajoituksia puretaan tilanteessa, jossa viikoittain kuolee yhä kymmeniä koronatartunnan saaneita?

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen selittää tätä sillä, että merkittävästi aiempaa pienempi osa koronatartunnan saaneista kuolee tautiin.

”Jos keväällä 2020 tauti olisi levinnyt väestössä samassa suhteessa kuin nyt, kuolemantapausmäärät olisivat olleet ainakin kymmenkertaisia nykytilanteeseen verrattuna”, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan kuolemien suhteessa tapausmääriin on koko Euroopan tasolla tapahtunut valtava muutos. Se näkyy myös Suomessa: kun tammi-kesäkuussa 2020 kuoli 4,6 prosenttia varmistetun koronatartunnan saaneista, oli osuus viime syksynä enää noin puoli prosenttia.

Nyt tapauskuolleisuus on jo alle puolen prosentin, Salminen arvioi.

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan koronakuolemia parempi epidemian mittari tällä hetkellä on sairaalahoidon tarve. Järvisen mukaan koronarajoituksia tulisi uskaltaa purkaa alueilla, joilla sairaalahoidon tarve on jo alkanut laskea pahimman kuormitushuipun jälkeen.

Tarkkaa tietoa omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin kuolemanriskistä aiempiin variantteihin nähden ei vielä ole.

”Se voidaan sanoa, että koronavirus ei enää uhkaa nuoria ihmisiä, varsinkaan rokotettuja”, sanoo infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

Järvisen mukaan kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että vaikka rokotteen suoja oireista koronatautia vastaan on omikronmuunnoksen myötä heikentynyt, rokote näyttää suojaavan edelleen hyvin vakavaa tautia sekä etenkin kuolemaa vastaan.

THL kerää tietoja koronakuolemista vertaamalla tauti-ilmoituksia väestötietokantaan eli katsomalla, onko positiivisen testi­tuloksen saanut ihminen kuollut 30 päivän sisällä tuloksesta.

Järvisen mukaan nykytilanteessa tilastointitapa on hankala. Esimerkiksi Hus-alueella koronatestejä otetaan aiempaa kattavammin sairaalahoitoon tulevilta hoidon tarpeen syystä riippumatta.

Testaamalla tartuntoja on löytynyt paljon esimerkiksi saattohoito-osastoilta, joille tulevilla ei ole enää paljoa elinaikaa jäljellä. Myös hoivakodeissa testejä tehdään nyt runsaasti.

”Valtaosalla rokotetuista vanhuksista, jotka ovat ympärivuorokautisen laitoshoidon piirissä, koronatartunnan oireet ovat lieviä. Kun epidemiapaine on kova ja tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä paljon, kuolemia rekisteröityy enemmän myös koronakuolemiksi. Se ei suoraan kerro, mikä koronaviruksen osuus kuolleisuudessa on.”

Järvisen mukaan koronatautiin liittyvät kuolemat painottuvat edelleen hyvin iäkkäisiin ja monisairaisiin.

Koko epidemian aikana Hus-alueen koronakuolemista 15 prosenttia on tapahtunut erikoissairaanhoidossa. Valtaosa kuolemista on kirjattu hoivakodeissa ja perusterveydenhuollossa.

”Se tarkoittaa, että ihminen on jo niin vaikeasti perussairas ja iäkäs, että katsotaan, että hän ei selviäisi tehohoidosta.”

Viime vuonna THL raportoi yhteensä 1 136 koronatautiin liittyvää kuolemantapausta. Alkuvuonna kuolemia on raportoitu jo yli 250. Tammikuun luvut täydentyvät vielä.

Jos kuolleisuus jatkuisi alkuvuoden tasolla, ehdittäisiin jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla kirjata enemmän koronaan liittyviä kuolemia kuin kahtena aiempana vuonna yhteensä.

Kuka lopulta päättää, mikä määrä koronavirukseen liittyviä kuolemia Suomessa voidaan hyväksyä?

”Kyllähän sen yhteiskunta yhdessä päättää. Loppujen lopuksi meillä on poliittisesti valittuja päättäjiä, jotka päättävät, miten toimitaan”, Salminen sanoo.

”Ei niinkään voida tietenkään ajatella, että kukaan ei saa Suomessa koskaan kuolla mihinkään. Elämässä on tiettyjä riskejä, ja niitä voidaan hallita ja ehkäistä oikeasuhtaisesti. Se, missä oikeasuhtaisuuden raja tulee vastaan, on koko yhteiskunnan asia.”

Salminen korostaa, että väestö on tällä hetkellä rokotettu kattavasti ja rokotteet antavat erittäin hyvän suojan vakavaa tautia ja kuolemaan johtavaa tautia vastaan.

”Rokotteet eivät ole täydellisiä. Pieni osa rokotetuistakin saattaa menehtyä. Ihmisen kuolevaisuushan on asia, jolle emme voi mitään.”

Salmisen mukaan nykytilanteessa ei ole kuitenkaan kyse siitä, etteikö kuolemien ehkäisemiseksi tehtäisi mitään.

”Tässä on nyt tehty oikeastaan kaikki, mikä ihmisen vallassa on tehtävissä. Ja kyllähän aika moni maa on vetänyt sen johtopäätöksen, että nyt on tultu tilanteeseen, jossa täytyy päästä eteenpäin.”

Viime talvena laajat koronarajoitukset estivät kausi-influenssan leviämisen tehokkaasti, ja koronavirus näytti syrjäyttäneen kuolinsyynä kausi-influenssan. Vaikka Salminen ei mielellään vertaile koronavirusta influenssavirukseen, hänen mukaansa on odotettavissa, että koronavirus muuttuu ajan myötä kausivaihtelua noudattavaksi hengitystieinfektioksi.

”On vaikea kuvitella, että yhteiskuntaa sulkemalla pystytään jatkuvasti hallitsemaan tilannetta. Se ei ole pitkän päälle viisasta, eikä kerta kaikkiaan mahdollista, sillä rajoitusten haitat ovat jo kasvaneet osin kestämättömiksi. Kyllä yhteiskunnan pyörien pitää pyöriä, vaikka joukossa on uusi, ikävä tauti, jota ei voida saada pois.”