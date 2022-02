Main ContentPlaceholder

Lempäälän päiväkodeissa runsaasti koronaa: yksi yksikkö jouduttu sulkemaan – Näin tauti jyllää nyt kouluissa ja päiväkodeissa Tampereella ja Pirkkalassa

Kouluissa pelättiin, että omikronepidemia rysähtää kerralla päälle, mutta pahimmalta on onneksi säästytty. Tauti aaltoilee ja käy luokkia läpi ryppäinä. Lempäälässä varhaiskasvatuksen toimintoja on jouduttu supistamaan, koska yli viidesosa henkilöstöstä on poissa vahvuudesta.

Korona on koetellut koululuokkia Lempäälässä, Pirkkalassa ja Tampereella. Kuvissa ovat Suupanniityn koulu Pirkkalassa, Hatanpään koulu Tampereella ja Kanavan koulu Lempäälässä.

Aamulehti Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä arvioi tiistaina, että koronatilanne on tasaantumassa. Ruohonjuuritasolla kouluissa ja päiväkodeissa näkymät ovat samansuuntaiset, mutta vaihtelevat. Lempäälässä varhaiskasvatuksen toimintoja on jouduttu supistamaan henkilöstön sairauspoissaolojen vuoksi. Koronan lisäksi liikkeellä on myös vatsatautia ja nuhakuumetta.