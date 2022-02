Kuusi tasoa ja seitsemän päivää – asiantuntijat laativat yksityiskohtaiset ohjeet siihen, miten koronataudin jälkeen voi aloittaa urheilun

Lieväoireisen koronavirustaudin jälkeen suositellaan harjoitustaukoa, kunnes takana on viikko oireetonta arkea ja oireiden alusta on kulunut vähintään kymmenen päivää. Vasta sen jälkeen voidaan pikkuhiljaa palata harjoitteluun.

Moni koronan sairastanut miettii, koska voi palata takaisin urheiluharrastustensa pariin. Asiantuntijatyöryhmä on laatinut tästä suositukset, jotka korostavat asteittaista paluuta harjoitteluun.

”Tärkeintä on aloittaa harjoittelu asteittain ja seurata kehon reaktiota ensin kevyeen ja asteittain raskaampaan kuormitukseen, sekä mahdollisesti ilmaantuvia oireita. Kuormituksen raskauteen vaikuttavat harjoittelun teho ja kesto. Tarvittaessa tulee keventää harjoittelua useamman päivän ajaksi”, sanoo Tampereen urheilulääkäriaseman ylilääkäri, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kerttu Toivo. Hän on yksi suositusten laatimiseen osallistuneista asiantuntijoista.

Harjoitustauko

Toivon mukaan myös taudin aikana on hyvä liikuskella voinnin mukaan. Lieväoireisen koronavirustaudin jälkeen suositellaan harjoitustaukoa, kunnes takana on viikko oireetonta arkea ja oireiden alusta on kulunut vähintään kymmenen päivää. Vasta sen jälkeen voidaan vähitellen palata harjoitteluun. Oireettoman tartunnan toteamisen jälkeen suositellaan seitsemän päivän harjoitustaukoa ja harjoittelun aloittamista asteittain.

”Harjoittelu aloitetaan alle vartin matalatehoisella harjoitteella, joka voi olla esimerkiksi kevyttä kuntopyöräilyä tai kevyttä hölkkää.” Seuraavalle tasolle edetään vasta, kun edellinen taso tuntuu sujuvan. Asteittainen paluu harjoitteluun kestää vähintään seitsemän päivää, eikä oireisena saa harjoitella.

”Lajiin paluussa tulee ottaa huomioon sen kuormitus sydän- ja verenkiertoelimistölle, esimerkiksi maastohiihto on kuormittavampaa kuin lentopallo ja esimerkiksi jalkapallossa tekniikkaharjoitteluun voi palata aiemmin kuin kovatehoiseen peliin.”

Normaaliin harjoitteluun saa palata aikaisintaan 17 päivän kuluttua koronataudin alkamisesta. ”Suorituskyky ei laske lyhyen harjoitustauon aikana.”

Tasolta toiselle

Taso 1: Harjoitustauko vähintään 10 päivää, joista seitsemän oireetonta päivää.

Taso 2: Vähintään kaksi päivää. Harjoituksen kesto alle 15 minuuttia, syke alle 70 prosenttia maksimista. Esimerkiksi kävelyä tai kevyttä hölkkää.

Taso 3: Vähintään yksi päivä. Harjoituksen kesto alle 30 minuuttia, syke alle 80 prosenttia maksimista. Helpot harjoitteet, esimerkiksi vauhtileikittely.

Taso 4: Vähintään yksi päivä. Harjoituksen kesto alle 45 minuuttia, syke alle 80 prosenttia maksimista. Tehoa voi hieman lisätä ja tehdä esimerkiksi koordinaatioharjoitteita.

Taso 5: Vähintään kaksi päivää. Harjoituksen kesto alle 60 minuuttia, syke alle 80 prosenttia maksimista, normaalit harjoitteet.

Taso 6: Paluu normaaliin harjoitteluun aikaisintaan 17 päivän kuluttua.

Sydäntä seurattava

Lääkärintarkastusta ennen harjoittelun aloittamista suositellaan urheilijalle, joka on potenut pitkittynyttä, yli kaksi viikkoa oireillutta koronatautia. Koronavirustaudin aikana ja toipumisvaiheessa pitää kiinnittää erityistä huomiota sydäntuntemuksiin.

”Sydäntutkimuksiin tulee hakeutua minkä tahansa hengitystieinfektion jälkeen, jos ilmenee sydäntuntemuksia, kuten rintakipua tai rytmihäiriöitä, hengenahdistusta, poikkeavaa väsymistä tai tajunnanhäiriötä rasituksessa. Sydänlihastulehduksesta toipumiseen menee muutamia kuukausia, jolloin tulee pitää taukoa harjoittelusta.”

Lasten omaehtoista liikkumista ei tarvitse rajoittaa koronavirustaudin aikana. Ohjattuun harjoitteluun lapsi voi osallistua vasta, kun oireiden alusta on kulunut vähintään kymmenen päivää ja jaksanut normaalisti arjen toiminnoissa ilman oireita viikon ajan.