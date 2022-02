Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Hoitajien rokotepakko astui voimaan tänään – Tampereella rokottamattomat sote-työntekijät jatkavat töitä normaalisti: kysyimme, miksi

Syynä päätökseen on sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen mukaan henkilöstövaje. Sairauspoissaoloja on nyt poikkeuksellisen paljon ja henkilöstöä on välttämätöntä pitää töissä, jotta palvelut saadaan järjestettyä.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen kuvattiin syyskuussa 2020 Rauhaniemen sairaalan edessä.