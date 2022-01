Nokian Vihnuskodin asukkailla on todettu koronatartuntoja – Kaikki asukkaat ovat kolmesti rokotettuja: ”Suhteellisen hyvässä kunnossa”

Koronatartuntoja on todettu ainoastaan yhdellä osastolla. Yhteensä osastoja on kuusi. Nokian vanhustyön johtajan mukaan tartunnan saaneet ovat hyvässä kunnossa.

Koronatartunnan saaneet asukkaat on pidetty erillään muista osastoista ja yksiköistä. Nokian Vihnuskoti kuvattuna 26.3.2021.

Aamulehti

Nokian Vihnuskodin asukkailla on todettu koronavirustartuntoja. Nokian vanhustyön johtajan Minna Riekkolan mukaan tartunnat ovat rajautuneet vain yhteen osastoon. Yhteensä osastoja on kuusi.

”Tilanne on ollut hyvässä hallinnassa, koska kaikilla asukkailla on kolme rokotetta. Kaikki ovat suhteellisen hyvässä kunnossa tämän päivän tietojen mukaan. Rokotukset kuitenkin suojaavat aika hyvin.”

Riekkola ei kommentoi, kuinka monella asukkaalla on todettu tartunta. Koronavirustartunta on salassa pidettävä terveystieto. Tunnistamattomat tilastotiedot voidaan kertoa julkisuuteen, jos yksittäistä henkilöä ei voi tunnistaa.

Tartuntoja on ilmaantunut Riekkolan mukaan parin viime viikon aikana.

Onko koronavirukselle altistuneita asukkaita testattu? ”Säännökset ovat muuttuneet sillä tavalla, että kaikkia yksikön asukkaita ei tarvitse testata. Olemme toimineet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistusten mukaisesti.”

Tartunnan saaneet asukkaat on Riekkolan mukaan pidetty erillään muista osastoista ja yksiköistä. ”Asia on otettu heti puheeksi tartuntatautilääkärin kanssa, ja tarvittavat toimet on aloitettu välittömästi, kun ensimmäiset tartunnat ovat tulleet tietoon.”

Sairastuneiden asiakkaiden omaisia on Riekkolan mukaan tiedotettu tartunnoista. Viime viikolla yhteyttä otettiin Riekkolan mukaan myös muiden asukkaiden omaisiin ja kerrottiin väliaikaisesta vierailukiellosta, joka on asetettu sille osastolle, jossa sairastuneita on.