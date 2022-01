Koronavirus vie hoitajia sairauslomille Tampereen ikäihmisten palveluissa – Jos tilanne pahenee, kotikäyntejä voidaan joutua vähentämään

Aluehallintoviraston mukaan henkilöstövaje alkaa etenkin vanhusten kotihoidossa uhata jo palvelukykyä. Avin mukaan tilanne on vakava ja vaikuttaa myös terveydenhuollon palvelujen sujuvuuteen.

Aamulehti

Koronavirustartunnat ovat lisänneet henkilökunnan sairauspoissaoloja Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa. Kotihoidosta on nyt koronatartunnan vuoksi poissa noin 20 työntekijää 650 työntekijästä.

Tampereen kotihoidon, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotihoidon sekä tukipalveluiden, kuten kotikuntoutuksen ja lähitorin, palveluksessa on työntekijöitä poissa tartunnan vuoksi nyt noin 70. Näissä palveluissa on henkilöstöä vähän yli 2 000 henkilötyövuoden verran.

Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluiden palvelujohtaja Mari Patronen ei pidä lukuja hälyttävän suurina, mutta sanoo tartuntojen aiheuttavan nyt huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin vielä vaikkapa pari kuukautta sitten. ”Toisaalta niitä on huomattavasti vähemmän kuin oli pandemian alkaessa keväällä 2020.”

Patrosen mukaan tilannetta on helpottanut paljon se, että koronavirustartunnasta johtuvaa karanteeniaikaa on lyhennetty 14 vuorokaudesta viiteen vuorokauteen.

Lue lisää: Korona jyllää nyt Tampereen päiväkodeissa: Lapsia poissa lähes tuplasti, sijaisten määrässä iso nousu – näin muutokset vaikuttavat toimintaan

Apua omaisilta?

Patronen toteaa, että tilanne ikäihmisten palveluissa ei ole helppo, koska henkilöstöpulaa pahentaa koronatartuntojen lisäksi muu pula hoitohenkilöstöstä. ”Meidän henkilökuntamme on aivan huippua, sille iso kunnia. Mutta onhan se kovilla.”

Hoitajavajetta paikataan käyttämällä paljon vuokratyövoimaa, joskin Patronen sanoo, että siitäkin on nyt pulaa. Lisäksi hoitajapulan helpottamiseksi Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa lähitorit ja osa päivätoiminnasta on opetettu tällä tietoa helmikuun puoliväliin asti.

”Kaikeksi onneksi emme ole vielä joutuneet vähentämään kotikäyntejä. Jos tilanne vaikeutuu, sitten on kenties pakko vähentää käyntejä ja pyytää apua ja tukea omaisilta. Henkilöstömitoituksesta pyrimme kaikin tavoin pitämään kiinni, mutta voi olla, että sellainenkin tilanne on, että mitoitus on pikkuisen alle joinain päivinä joissain vuoroissa.”

Lue lisää: Jätevesi paljastaa, miten paljon koronavirusta Tampereella todella on – pian näytteistä selviää myös virusmuunnosten osuudet

”Uhkaa jo palvelukykyä”

Henkilöstövaje alkaa sosiaalihuollossa, etenkin vanhusten kotihoidossa, uhata jo palvelukykyä, kertoi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedotteessaan perjantain tilannekatsauksesta.

Tiedotteen mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen suurista kaupungeista Vaasassa henkilöstövaje on pahimmasta päästä, mutta se näkyy selvästi myös Tampereella ja Jyväskylässä. Avin mukaan tilanne on vakava ja vaikuttaa myös terveydenhuollon palvelujen sujuvuuteen, koska asiakkaita ei voida turvallisesti kotiuttaa sairaalasta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen kertoo Aamulehdelle, että koronavirustartunnoista johtuvat sairauspoissaolot ovat nyt nousseet ongelmaksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

”Terveydenhuollon henkilökuntapula on jo jonkin aikaa puhuttanut ja nyt tämä on noussut myös sosiaalipuolen ongelmaksi. Sote-henkilöstössä kriisi on suuren tartuntamäärän takia hypännyt nyt ehkä voimakkaimmin selville mitä koskaan tähän mennessä."