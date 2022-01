Hanna-Mari Kariahon 7-henkinen perhe sairastui koronatautiin samaan aikaan: näin he selviävät arjesta – Yli 100 Aamulehden lukijaa kertoi kokemuksista viruksen kourissa

Kun tartunta tulee perheeseen, se leviää usein jokaiseen perheenjäseneen. Ikaalisissa asuvalle 7-henkiselle perheelle kävi juuri näin. Aamulehti kysyi kokemuksia koronataudista perheissä. Vastauksia tuli yli 100, ja yli puolet sairasti tautia juuri vastaushetkellä.

Kariahon perheestä osa on jo toipunut ja osa on vielä karanteenissa. Perjantaina kuvaushetkellä kotona olivat vanhemmat Hanna-Mari ja Jukka Kariaho sekä lapset Niilo, 16 (takana keskellä), Lenni-Lauri, 10, Emma, 13 (oik.) ja Elsa-Sofia, 7 (edessä). Kuvasta puuttuu koulussa ollut Venla, 15.

Uuden virusmuunnoksen myötä koronavirus on löytänyt tiensä satoihin perheisiin Pirkanmaalla. Aamulehti kysyi tällä viikolla perheiden kokemuksia siitä, millaista koronaviruksen sairastaminen on ollut ja millaisia järjestelyjä sairastuminen on aiheuttanut.