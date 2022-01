Kevenevätkö rajoitukset Pirkanmaalla? Tietoa saadaan vasta ensi viikolla: ”Odottaisin, että rytinällä ei lähdetä rajoituksia purkamaan”

Avin ylijohtaja Marko Pukkinen uskoo, että koronarajoitusten purkaminen aloitetaan tiukimmista toimista. Tietoa rajoitusten mahdollisesta kevenemisestä joudutaan kuitenkin odottamaan ensi viikkoon.

Pirkanmaalla saadaan odottaa tietoa koronarajoitusten mahdollisesta kevenemisestä ensi viikkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) odotti perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjettä koronarajoitusten keventämisestä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen kertoi Aamulehdelle perjantaina, että ohjauskirjeen saavat myös sairaanhoitopiirit, jotka sitten omissa kokouksissaan arvioivat mahdollisten rajoitustoimenpiteiden sisältöä, tarvetta, kestoa ja voimakkuutta.

”Seuraavassa kokouksessaan kun Pirkanmaan koronanyrkki kokoontuu, on odotuksena, että heillä on edellytykset arvioida rajoitustoimien näkökulmaa uuden ohjauskirjeen lähtökohdista.”

Koronanyrkki pitää tavallisesti viikoittaisen kokouksensa tiistaisin. Pukkisen mukaan voisi odottaa, että silloin myös aviin aletaan saada sairaanhoitopiirin näkemyksiä ja toiveita seuraavista rajoitustoimien sisällöistä.

Voiko tästä päätellä, että Pirkanmaan rajoituksiin ei ole näköpiirissä muutoksia ainakaan ennen ensi viikkoa?

”Ei ole, ei missään tapauksessa. Meillä ei ole minkäänlaisia perusteita tänään (perjantaina) alkaa tehdä mitään muutoksia rajoituksiin, koska ei ole ohjauskirjettä, eikä ole sairaanhoitopiirin asiaan liittyvää asiantuntijalausuntoa, eli miten heidän näkemyksensä mukaan uutta ohjausta heidän alueellaan voisi toteuttaa.”

Pukkinen huomautti, että kun puututaan ihmisten ja elinkeinon perustuslaillisiin oikeuksiin, kynnys toimia vaatii selkeää kirjallista ohjausta. "Me emme voi ministeri (Hanna) Sarkkisen suullisesti antamasta infotilaisuuden lausunnosta lähteä poimimaan joitain otteita.”

Tuskin isoa muutosta rajoituksiin

Päätöksiä ei vielä ole, mutta Pukkinen uskoo, että rajoitusten purkaminen aloitetaan tiukimmista toimista. ”Itse odottaisin, että mitenkään rytinällä ei lähdetä rajoituksia purkamaan. Yleinen viesti, mitä voisin sanoa, on se, että jos rajoituksia on kiristetty kun epidemia on edennyt asteittain, niin kyllä se samoin laantuu pikkuhiljaa ja näin ollen uskoisin myös rajoitustoimien purkautuvan ensiksi siitä alkaen, että sulkupäätökset puretaan.”

Pukkinen arvelee, että kokoontumisrajoituksia jatketaan helmikuussa ”hyvänkin matkaa”, mutta millaisina, se pohjautuu pitkälti sairaanhoitopiirin arvioon, jonka pohjalta avi tekee päätöksensä. Pukkisen mukaan paljon on kiinni siitä, mitä ohjauskirjeessä linjataan.

Hallituksen koronaryhmä kertoi torstaina, että koronapassin jäädytys pysyy voimassa 15. helmikuuta saakka. Pukkisen mukaan koronapassia koskevilla päätöksillä on vaikutusta siihen, mitä rajoitustoimet tosiasiassa ovat. ”Jos on vaikka kymmenen hengen kokoontumisrajoitus, se on silloin voimassa esimerkiksi jäähallissa. Jos koronapassilla rajoituksista ei voi vapautua, sehän tarkoittaa käytännössä, että sinne voi kymmenen henkeä tulla katsomoon.”

Pukkinen arvelee, että rajoitustoimien keventämisen vaikutus ei tule olemaan kovin tosiasiallista ennen helmikuun puoliväliä. Hän sanoo, että muutokset epidemiassa ovat näkyneet koko ajan ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla ja sen jälkeen viiveellä muualla maassa. Sama tapahtuu nyt omikronin suhteen. ”Nyt on havaittu jonkinlaisia merkkejä selän taittumisesta Husin alueella, mutta Pirkanmaalla en vielä kovin voimakkaita merkkejä tunnista.”

”Toivonpilkahdus on olemassa, mutta rajoitustoimien vapautuminen toteutuu meidän alueella täällä pohjoisempana todennäköisesti hivenen myöhemmin.”