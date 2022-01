Rajoituksien purkamisen ohella on tärkeää, että ihmiset suojaavat itsensä vakavalta taudilta rokotteilla, eivätkä ala käyttäytyä liian villisti, kun rajoitusten purkaminen pääsee vauhtiin, Aamulehden toimittaja Vesa Vanhalakka kirjoittaa.

Aamulehti

Koronarajoitusten piti jatkua aina helmikuun puoliväliin saakka, mutta epidemiatilanne näyttää nyt kohentuneen siinä määrin, että rajoitusten purkuun voidaan ryhtyä jo ennen sitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa torstaina kerrottiin, että epidemian raju kasvu on hidastunut valtakunnan tasolla. Uusien tautitapausten määrä ei ole enää noussut yhtä dramaattisesti kuin aikaisempina viikkoina.

Tämä näkyi viime viikolla myös sairaaloissa, missä kuormitus teho-osastoilla näytti olevan laskussa, ja sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä oli talttumassa. Yhä useampi potilas on teholla muista syistä kuin koronan takia.

Lue lisää: Pirkanmaan koronatilanteessa on tapahtunut käänne ja rajoituksia voidaan ehkä alkaa purkaa jo ensi viikolla – Sand: ”Näyttää siltä, että huipulla ollaan”

Vaikka tartuntojen määrä on yhä huipputasolla, tartuntojen seuraukset suhteessa niiden määrään ovat selvästi aikaisempia aaltoja lievemmät.

Tätä taustaa vasten on selvää, että rajoituksia pitää purkaa. Ei ole perusteltua jatkaa kaikkia rajoituksia tilanteessa, missä ne eivät enää ole välttämättömiä. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää, miten rajoitukset puretaan.

Tarkkaa puntarointia

Kun rajoituksia säädetään, niiden on oltava välttämättömiä siinä tilanteessa, missä ne otetaan käyttöön. Siksi rajoituksia määräävien viranomaisten on punnittava tarkkaan rajoitusten hyötyjä ja haittoja sekä epidemian torjunnan että kansalaisten kannalta. Rajoitusten purkamisessa tulee noudattaa samaa logiikkaa.

On puntaroitava tarkkaan, miten ihmiset erilaisissa tilanteissa ja tiloissa käyttäytyvät.

Rajoitusten asettajien ja purkajien apuna on THL:n laatima kolmen portaan riskipotentiaalitaulukko. Rajoitusten purku aloitetaan matalimman riskitason luokasta, ja sieltä edetään ylöspäin askel kerrallaan.

Epidemia ei ole ohi

Riskiluokituksen lisäksi on otettava huomioon myös se, että Suomi on iso maa ja että epidemiatilanne maan eri osissa on erilainen. Siksi eri alueiden viranomaisten on puntaroitava rajoitusten purkamisen hyödyt ja riskit tarkkaan oman alueensa näkökulmasta, jotta tilanteen nopealta huononemiselta vältytään.

Viime päivinä Suomea on verrattu myös Tanskaan ja Isoon-Britanniaan, missä rajoituksia puretaan vauhdilla. Pitää muistaa, että Suomen epidemiat ovat seuranneet näitä maita perässä pari, kolme viikkoa niin tartuntojen leviämisessä kuin epidemian laantumisessakin

On puhuttu myös siitä, voitaisiinko omikron jo poistaa yleisvaarallisten tautien listalta. Tätä ei STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen suositellut torstain tilannekatsauksessa. Hänen mukaansa luokitus antaa mahdollisuuden käyttää tehokkaita epidemianhallinnan työkaluja, jos tarve niin vaatii. Työkaluja voidaan myös olla käyttämättä, vaikka koronavirus listalla olisikin.

Korona on tähän mennessä tarjonnut monta yllätystä. Ei ole pois suljettua, etteikö yllätyksiä vielä tulisi lisää.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki vastasi viisaasti, kun torstain tilannekatsauksessa kysyttiin, koska palaamme takaisin normaaliin: ”Ei kysymys ole vain siitä, mitä rajoituksia puretaan. Kysymys on myös siitä, kuinka paljon ihmisiä on rokotettu ja miten ihmiset käyttäytyvät. On epärealistista odottaa, että omikronaallon jälkeen epidemia Suomessa olisi ohi.”

Tästä jo Suomeenkin levinnyt omikron 2 -variantti on hyvä muistutus.