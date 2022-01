Ensimmäinen erä koululaisten koronakotitestejä Suomeen ensi viikolla – miten 700 000 testiä jaetaan? ”Meillä ei ole vielä tietoa siitä”

Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtajan Rain Mutkan mukaan kaikki ministeriöiden toimeksiannon edellyttämät kuusi miljoonaa pikatestiä saadaan hankittua.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiedotti 7. tammikuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa koronaministereiden ryhmän päätöksestä tarjota koululaisille kaksi koronan kotitestiä viikossa koulujen terveysturvallisuuden lisäämiseksi.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ilmoitti 20. tammikuuta, että se hankkii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta kuusi miljoonaa koronan kotitestiä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Miten kotitestien hankinnat ovat edenneet, Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka?

”Ensimmäiset hankintapäätökset on tehty alkuviikosta. Tänään keskiviikkona on tarkoitus tehdä hankintapäätökset yhdestä uudesta erästä.”

Kuinka paljon testejä olette jo tilanneet?

”Hankintapäätökset on tehty noin kahdesta miljoonasta testistä.”

Koska testit saadaan Suomeen?

”Toimitusaikatauluista riippuu, koska kaikki ovat Suomessa. Ensimmäinen hankintaerä on 700 000 kappaletta. Sen ensimmäiset toimitukset saapuvat ensi viikolla. Aika nopealla aikataululla sen jälkeen erä toimitetaan muutaman päivän välein. Kokonaisuudessaan erä on toimitettu 11. helmikuuta mennessä.”

Mistä testit on tilattu?

”Olemme saaneet hyvin kilpailukykyisiä tarjouksia luotettavilta toimittajilta. Kaikkien toimittajien taustat on selvitetty huolellisesti. Yhteistyötä on tehty sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) kanssa. Heidän kanssaan on varmistettu, että testit täyttävät laatuedellytykset, että ne soveltuvat itsetestaukseen ja että koululaisten on niitä helppo käyttää.”

STM:n ja TEM:n toimeksianto on vähintään kuusi miljoonaa testiä. Saatteko ne kaikki hankittua?

”Testejä on saatavissa. Meillä tilanne on siinä mielessä hyvä, että olemme seuranneet markkinaa jo ennen vuodenvaihdetta. Työtä markkinatilanteen kartoittamisessa ja tarjousten saamisessa on tehty paljon, ja markkinanäkymä on muotoutunut pidemmältä ajalta. Tyhjästä ei ole tarvinnut lähteä liikkeelle. Meidän näkökulmastamme kaikki on edennyt oikein hyvin.”

Rahaa hankintoihin on varattu korkeintaan 10 miljoonaa euroa sisältäen logistiikan. Riittävätkö rahat?

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että rahat riittävät, eikä koko budjettia tulla käyttämään. Olemme saaneet hyvin kilpailukykyisiä tarjouksia luotettavilta toimittajilta.”

Miten testien jakelu hoidetaan?

”Huoltovarmuuskeskus toimittaa testit kuntien ja kuntayhtymien tasolla. Siitä eteenpäin jakelusta huolehtivat kunnat. Meidän logistiikkamme on järjestetty siihen malliin, että heti kun tiedetään, mihin testejä tullaan jakamaan, meillä on siihen kaikki järjestelyt valmiina.”

Mihin ensimmäiset testit jaetaan?

”Meillä ei ole vielä tietoa siitä, missä järjestyksessä testejä jaetaan. Se riippuu siitä, mikä on tilanne ja tarve sillä hetkellä. Tarkempaa tietoa siitä pitää kysyä STM:ltä ja THL:ltä.”