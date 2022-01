Pirkanmaalla on todettu laboratoriossa 957 uutta koronavirustartuntaa

Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu nyt yhteensä 37 593 laboratoriossa varmennettua koronatartuntaa.

Pirkanmaalla on todettu 957 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa on mukana vain laboratoriovarmistetut tapaukset. Todellisuudessa tartuntoja on enemmän.

Pirkanmaalla on todettu 957 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) keskiviikkona. Luvussa on mukana vain laboratoriovarmistetut tapaukset.

Todellisuudessa tartuntoja on enemmän. Kaikkia lieväoireisia ei enää testata, joten osa sairastaa koronaviruksen aiheuttaman taudin ilman virallista vahvistusta tartunnasta.

Myös yksittäisten päivien luvut voivat vaihdella, minkä vuoksi tartuntamääriä kannattaa tarkastella pidemmältä ajalta. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 4 779 tartuntaa. Eilen tiistaina Pirkanmaalla todettiin 399 tartuntaa ja maanantaina 222 tartuntaa.

Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu nyt yhteensä 37 593 koronatartuntaa.

Mitä? Toimi näin, jos epäilet koronaviruksen aiheuttamaa infektiota Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Koronakotitestin voi tehdä halutessaan. Laboratoriossa tehtävää koronatestiä suositellaan, jos terveydenhuollon ammattilainen on kehottanut testiin, työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- tai potilastyössä, kuulut ryhmään, jolle suositellaan neljättä koronarokotusta, käyt säännöllisesti hoidossa sairaalassa vakavan sairauden vuoksi tai olet raskaana. Jos testitulos on positiivinen, vältä kontakteja vähintään 5 vuorokautta. Jos testitulos on negatiivinen, vältä kontakteja, kunnes oireet ovat lievittyneet.

Terveydenhuolto edelleen kuormittunut

Pirkanmaan koronatilanteessa on nähtävissä pientä tasaantumista, kertoi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki eilen tiistaina.

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand totesi tiistaina koronanyrkin infossa, että tärkein epidemiatilanteen mittari on terveydenhuollon kuormittuneisuus, joka Sandin mukaan on Pirkanmaalla yhä vaikealla tasolla. Kiireetöntä hoitoa on jouduttu rajaamaan, jotta kiireisen ja päivystyksellisen hoidon toteuttamista on pystytty turvaamaan.

Pirkanmaalla on voimassa aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia 4. helmikuuta asti. Sandin mukaan toivottavasti ensi viikolla voidaan purkaa jo joitain rajoituksia. ”Tilojen sulkemiseen liittyvät asiat ovat niitä, joita tarkastellaan varmasti ensimmäisten joukossa”, hän totesi koronanyrkin infossa.