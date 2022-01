Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Pirkanmaan koronatilanteessa on tapahtunut käänne ja rajoituksia voidaan ehkä alkaa purkaa jo ensi viikolla – Sand: ”Näyttää siltä, että huipulla ollaan”

Pirkanmaan koronatilanteessa on havaittavissa lievää tasaantumista. Johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan on mahdollista, että epidemian huippu on saavuttanut Pirkanmaan. Pääministeri Sanna Marin haluaisi nopeuttaa rajoitusten purkamista. Sand sanoo pitävänsä Marinin viestiä ajankohtaisena.

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand ei pidä epidemiatilanteen nopeaa muuttumista täysin yllättävänä, sillä samansuuntaisia viestejä on tullut muualta Euroopasta ja Pohjoismaista. Sand kuvattiin Tampereella marraskuussa 2021.

Aamulehti Pirkanmaan koronatilanteessa on havaittavissa tasaantumista, kertoi Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiistaina. Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo Aamulehdelle, että Pirkanmaan koronatilanne on positiivisempi kuin viikko sitten. ”Viikko sitten sanoin, että ylämäkeen mennään, eikä huippua näy. Nyt voin kuitenkin rehellisesti todeta, että näyttää siltä että huipulla ollaan. Varmaksi tätä ei voi tietää, mutta siltä se nyt näyttää ja näin on onneksi käymässä.”