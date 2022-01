Koululaisille tilataan kuusi miljoonaa koronakotitestiä, mutta miten niiden kanssa toimitaan? Tampereen perusopetusjohtaja: Odotamme ohjeistusta

Hankintaohjeistuksen mukaan testit saavat maksaa enintään kymmenen miljoonaa euroa. Tampereen perusopetusjohtaja sanoo, että vielä ministeriöstä ei ole tullut ohjausta, miten, milloin ja kenelle testejä jaetaan, kun ne saapuvat

Koronan kotitestien jaosta koululaisille ei ole tullut perusopetukseen ministeriöltä vielä ohjausta. Tampereen perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että he ovat toistaiseksi julkisuudessa olleen tiedon varassa.

Aamulehti

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti viime viikolla, että se on hankkii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta kuusi miljoonaa koronan kotitestiä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.

Tampereen kouluissa odotetaan nyt ministeriön ohjeita siitä, miten ja missä testejä käytetään ja miten niitä jaetaan.

”Sen verran on kysytty, että paljonko meillä on oppilaita”, sanoo Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, ja jatkaa, että ainoa testeihin liittyvä tieto on tullut 7. tammikuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tuolloin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tiedotti koronaministereiden ryhmän päätöksestä tarjota koululaisille kaksi koronan kotitestiä viikossa koulujen terveysturvallisuuden lisäämiseksi.

Järvelä sanoo, että aiheesta ei ole vielä keskusteltu, eikä virallista toimintamallia ole annettu.

Hämmentävä tilanne

Järvelä pohtii, että koronatestin tekeminen on lääketieteellinen toimenpide, eikä henkilöstö tee niitä missään nimessä. Kouluille tulee kokonaisuudessa siis todennäköisesti jakelutehtävä.

”Jos oppilas tekee testin koulussa ja se osoittautuu positiiviseksi, meillä on mahdollisuus kehottaa häntä lähtemään kotiin. Näkisin, että testi tehtäisiin kotona ja se olisi ennakoiva", Järvelä sanoo.

Järvelän mukaan on myös päätettävä, millä perusteilla, kuinka paljon ja kenelle testejä jaetaan. Hän sanoo, että toistaiseksi tilanne on lähinnä hämmentävä.

Etenkin kun tilanne ja määräykset ovat vielä muuttuneet Kiurun tammikuun alun tiedotustilaisuuden jälkeen. Tuolloin voimassa olivat esimerkiksi karanteenimääräykset, joista nyt on luovuttu. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Tuottaako lisäarvoa?

Tällä hetkellä koronatartuntojen tuomia poissaoloja on Tampereella hyvin paljon. Kristiina Järvelä miettii, mitä koululaisten testaamisella saavutettaisiin. ”Mietin, että tuottaako testaaminen lisäarvoa. Tämän tarkoitus olisi kai poimia ne oireettomat sieltä. Se tarkoittaisi, että testejä pitäisi jakaa kaikille koko ajan.”

Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannon mukaan hankittavat kuusi miljoonaa testiä saavat maksaa enintään kymmenen miljoonaa euroa. Hankinta­toimeksiannon mukaan tarkoitus on, että Huoltovarmuuskeskus hankkii ensimmäiset testit, ja sen jälkeen testien hankinnassa voidaan siirtyä kuntien hankintoihin.