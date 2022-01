Main ContentPlaceholder

Hatanpään koulussa jopa 290 oppilasta poissa koronan takia Tampereella: tältä näyttää lähes tyhjä luokka – ”Tilanne ryöpsähti maanantaina”

Tampereen Hatanpään koulun koronatilanne ryöpsähti maanantaina. Lähes kolmasosa kaikista oppilaista on sairaana, ja osassa luokista on ollut vain muutamia oppilaita paikalla. Sairaustapausten aiheuttaja on nopeasti leviävä koronan omikronvariantti. Koulutyötä on kuitenkin pystytty jatkamaan.

Hatanpään koulun viidennen luokan oppitunnilla oli tiistaina puoliltapäivin väljää. Sijaisopettajana toimineen Outi Lähteenmäen opetuksessa oli vain muutama lapsi. Tällä kertaa sijaisopettaja löytyi oman koulun sisältä.

Aamulehti Hatanpään yhtenäiskoulussa Tampereella on alkuviikosta ollut tyhjyyttään kumisevia luokkia, joissa on paikalla vain muutamia oppilaita. Maanantaina koulusta oli 290 oppilasta, 15 opettajaa ja 10 koulun­käynnin­ohjaajaa poissa koronan aiheuttamien sairaustapausten vuoksi.