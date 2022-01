Pirkanmaalla todettiin viikonlopun aikana 1 519 koronatartuntaa – mukana kolmen päivän luvut

Viikonlopun korkein tartuntamäärä todettiin lauantaina, jolloin Tays raportoi 734 tartuntaa Pirkanmaalle.

Päiväkohtaisissa tartunnoissa on ollut vaihtelua Pirkanmaalla.

Aamulehti

Pirkanmaalla varmistui viikonlopun aikana 1 519 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala Tays maanantaina. Lukemassa on mukana kolmen päivän tartunnat.

Tays raportoi lauantaina 734 tartuntaa, sunnuntaina 563 ja maanantaina 222 tapausta. Tapaukset on todettu aina edellisenä päivänä, sillä Tays raportoi edellisen päivän luvut seuraavana aamuna.

Testauskäytännöt ovat muuttuneet, eikä kaikkia lieväoireisia enää testata. Siksi todellinen tartuntojen määrä on todennäköisesti kerrottua lukua korkeampi.

Lukuja kannattaa seurata viikoittaisina lukuina, ei niinkään päivittäin, sillä yksittäisten päivien tartuntaluvut voivat vaihdella. Viime viikolla päivittäiset tartuntamäärät vaihtelivat reilun 200 ja reilun 1 200 tartunnan välillä. Koko viikon aikana todettiin yhteensä 4 779 tartunnat. Päivässä todettiin siis keskimäärin 683 tapausta.

Harrastustulojen sulku jatkuu

Pirkanmaalla liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräys jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan 4. helmikuuta asti. Sulku koskee esimerkiksi joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan ja muuhun ryhmäharrastustoimintaan tarkoitettuja tiloja sekä yleisiä saunoja ja uimahalleja. Päätös ei koske esimerkiksi kuntosaleja, tennishalleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja. Auki ovat myös esimerkiksi sisäleikkipuistot ja huvipuistot.

Kokoontumisrajoitusten takia myös sisätilojen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 4. helmikuuta asti.

Pirkanmaalla on voimassa myös muita rajoituksia ja suosituksia. Esimerkiksi ravintolat voivat olla auki kello 5–18, ja anniskelu on sallittu kello 9–17. Asiakaspaikkamääriä on rajoitettu.