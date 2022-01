Korona kaataa nyt päiväkotien henkilöstöä Tampereella – peruskouluissa tilanne on vielä aisoissa, mutta poissaolopiikkiin on jo varauduttu

Kouluissa sairauslomien määrä vastaa nyt tavanomaisen flunssakauden poissaolojen määrää.

Vauhdikkaasti leviävä koronaviruksen omikronmuunnos aiheuttaa nyt sairauspoissaoloja Tampereen varhaiskasvatuksessa. Tampereen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus kuvaa sähköpostiviestissään päiväkotien henkilöstövajetta merkittäväksi.

Rasimus kertoo sairauspoissaolojen lisääntyneen varhaiskasvatuksessa koronapandemian vuoksi keväästä 2020 alkaen niin, että viime vuonna lyhyiden sijaisuuksien määrä kasvoi viidenneksen. ”Nyt omikronmuunnoksen leviämisen vuoksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edelleen ja aiheuttavat päiväkodeissa merkittävää henkilöstövajetta. Tavanomaisesta flunssakauden poissaolojen määrästä sairauspoissaolot ovat nyt lisääntyneet noin 20–30 prosenttia.”

Rasimus kertoo sairauspoissaolojen määrän vaihtelevan paljon päivittäin ja tilanteiden olevan erilainen eri päiväkodeissa. ”On yksiköitä, joissa poissaoloja on niin sanotusti normaali määrä ja on yksiköitä, joissa korona lisää poissaoloja merkittävästi.”

Varahenkilöitä on palkattu lisää

Rasimuksen mukaan Tampereen varhaiskasvatuksessa henkilövaje ei ole vielä ollut niin kriittinen, että henkilöstöä olisi siirretty kaupungin muista toiminnoista päiväkoteihin. Kaupunki on kuitenkin jo palkannut lisää määräaikaisia varahenkilöitä työskentelemään henkilöstövajeesta kärsivissä päiväkodeissa.

Rasimus kuvaa, että jos jonkin päiväkodin aukioloaikoja jouduttaisiin sairauspoissaolojen vuoksi lyhentämään tai jokin varhaiskasvatusryhmä jopa sulkemaan, kaupunki selvittäisi ensin, pystyvätkö muut päiväkodit antamaan henkilöstöä vajeesta kärsivään päiväkotiin.

”Kriittisissä tilanteissa myös avoimen varhaiskasvatuksen eli kerhotoiminnan henkilöstöä kohdistetaan päiväkotityöhön. Tämä on mahdollista, koska avointa perhekerhotoimintaa on koronaepidemian vuoksi ollut pakko rajoittaa.”

Kouluista oli poissa 185 työntekijää keskiviikkona

Tampereen kouluja koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamat henkilökunnan sairauslomat eivät toistaiseksi ole kuormittaneet epätavallisen paljon. Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä kuvaa tilanteen vastaavan nyt normaalin flunssakauden tilannetta.

”Tilanne vaihtelee päivittäin ja kouluittain paljon. Joissakin kouluissa poissaoloja on enimmillään niin, että opettajista on poissa viidennes ja ohjaajista kolmasosa tai jopa puolet. Toisaalta on paljon kouluja, joissa poissaoloja ei vielä juurikaan näy.”

Järvelä kertoo, että esimerkiksi keskiviikkona 19. tammikuuta Tampereen kouluista oli poissa 112 opettajaa ja 73 ohjaajaa. Opettajista oli poissa 7,5 prosenttia ja ohjaajista 12,8 prosenttia.

Luvuissa eivät ole mukana pitkät, ennakoidut poissaolot, vaan kyse on äkillisistä poissaoloista.

Koulupäivää voidaan lyhentää

Järvelä sanoo, että perusopetuksessa on varauduttu omikronin mahdollisesti aiheuttamaan poissaolopiikkiin. Jos yksittäisessä koulussa poissaoloja alkaisi olla hyvin paljon, rehtorin päätöksellä koulupäivää voitaisiin väliaikaisesti lyhentää esimerkiksi neljään tuntiin tai koulupäivää voitaisiin järjestellä toisin niin, että koulussa järjestettäisiinkin esimerkiksi liikuntapäivä.

Ratkaisut voisivat kuitenkin olla vain tilapäisiä.

Perusopetuksessa on valmistauduttu hankkimaan lisää sijaisia, jos opettajien poissaoloja ilmenee paljon. ”Kyseeseen tulevat esimerkiksi eläköityneet opettajat, Tampereen yliopiston opettajakoulutuksen opiskelijat sekä muut opiskelijat. Heitä ei kuitenkaan pystytä palkkaamaan kovin nopeasti Kuntarekryn kautta.”

Järvelän mukaan äärimmäisessä tilanteessa on mahdollista myös supistaa aamu- ja iltapäivätoimintaa, mutta hän huomauttaa, että se heijastuisi yhteiskunnan muihin toimintoihin, sillä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta mahdollistaa vanhempien työssäkäyntiä.