Nykyrajoituksia jatketaan helmikuun puoleen väliin, koronapassi takaisin käyttöön tuolloin – Marin: ”Tilanne voi toki muuttua”

Hallitus jatkaa pääosin nykyisiä valtakunnallisia rajoituksia helmikuun puoleen väliin asti. Tuolloin käyttöön ollaan ottamassa uudelleen koronapassi. Passin muuttamista rokotepassiksi suunnitellaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiistai-iltana, että nykyisiä koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan helmikuun puoliväliin. Koronapassi otetaan uudelleen käyttöön tuolloin.

Marinin mukaan lasten ja nuorten ryhmäharrastuksia koskevat rajoitukset poistuvat sen sijaan valtakunnallisesti tammikuun lopulla ja korkeakoulut voivat siirtyä silloin hybridiopetukseen.

Esimerkiksi Pirkanmaalla lasten harrastaminen on ollut mahdollista koko ajan, sillä alueelliset viranomaiset voivat tehdä päätöksiä hallituksen suosituksista poiketen.

Hallitus pui koronatilannetta laajasti aamusta alkaen.

Pääministeri sanoi kello 17.30 alkaneessa tiedotustilaisuudessa, että vaikka nyt päätöksiä tehtiin helmikuun puoleen väliin asti, on mahdollista, että tilanne muuttuu.

”Tilanteeseen liittyy edelleen epävarmuuksia. Tilanne voi toki muuttua. Se on hyvä sanoa ääneen”, Marin totesi ja viittasi siihen, että jos tilanne vaikeutuu merkittävästi, rajoituksia saatetaan joutua jatkamaan edelleen.

Myös sisärajavalvontaa muutetaan kevyemmäksi tammikuun lopusta alkaen. Marin sanoi, että kokonaisuutena tavoite on se, että rajoituksista pystyttäisiin luopumaan asteittain helmikuun puolesta välistä alkaen.

Hallituksen tavoitteena on, että koronapassia päästäisiin jollain aikavälillä muuttamaan lähemmäksi rokotuspassia. Asiaan liittyy Marinin mukaan kuitenkin vielä paljon juridista selvitettävää. Ennen kuin toisin päätetään, koronapassi takaisin käyttöön tullessaan on mahdollista saada joko täydellä rokotesuojalla, negatiivisella koronatestillä tai todistetusti sairastetulla koronataudilla.

”Valmistelu on vielä kesken, siihen liittyy juridisia haasteita. Yksi kysymys on oikeusturva siinä tapauksessa, jos on ihmisellä on tuoreesti sairastettu tauti, mutta ei virallista todistusta siitä. Voi olla, että rokotepassi on Suomen perusoikeuksien puolesta hyvin haasteellinen”, Marin totesi.

Hallitus tarkastelee sitä mahdollisuutta, että korona- tai rokotepassista tulisi itsenäinen työkalu eikä mahdollisuus päästä pois rajoitusten piiristä.

Valmiuslain käyttöönottoa ei ole Marinin mukaan hallitukselle esitetty eikä siitä neuvoteltu tiistain kokouksessa.

Laajempi selvitys

Hallitus käy läpi edelleen testaus- ja jäljitysstrategiaa. Vielä tiistaina siihen ei tehty laajoja muutoksia. Sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat määritellä itse tälläkin hetkellä sitä, mihin terveydenhuollon osa-alueille resurssia ohjataan. Esimerkiksi Pirkanmaalla jäljitys ei enää toimi, vaan käsiä on siirretty muun muassa rokottamiseen.

Hallitus oli kysynyt asiantuntijoilta eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sitä, missä vaiheessa koronavirus voitaisiin ottaa pois yleisvaarallisten tautien listalta.

”Arviota tällä hetkellä ei vielä ole”, Marin sanoi.

Hallituksen viesti on nyt kaikille, että kolmannet rokotteet kannattaa ottaa ja ne kannattaa ottaa pian, pääministeri linjasi.

”Tilanne on edelleen erittäin haastava varsinkin terveydenhuollon kantokyvyn osalta”, Marin sanoi.

Ei turhaan voimassa

Marin sanoi ennen kokousta, että hallitus ei halua turhaan pitää rajoituksia vaikeuttamassa ihmisten elämää.

Useat muut maat ovat höllentäneet rajoituksia tilanteessa, vaikka tartuntamäärät edelleen kasvavat.

”Erityisesti Britannian tilannetta seuraamme erityisen tarkasti, koska siellä sairaalahoidon määrä on lähtenyt laskuun vaikka on tilanne on ollut aika paha. Kansainvälinen vertailu on sellainen, jota ainakin itse seuraan mielenkiinnolla ja odotan uusia tietoja.”

”Ajattelisin näin, että meidän on todennäköisesti jatkettava nykyisiä rajoituksia vielä tammikuun lopusta mutta kuinka pitkään, siitä keskustelemme. Näemme, että nämä rajoitustoimet eivät ole yhtä vaikuttavia omikronmuunnosta vastaan kuin aikaisempia muunnoksia vastaan.”