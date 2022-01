Koronanyrkki: rajoituksia suositellaan pidemmäksi, tartuntamäärät todetusta kaksinkertaisia, karanteeneja ei enää määrätä – toimi näin, jos on oireita

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla 5 325 koronatartuntaa. Koronanyrkin mukaan todellinen määrä on vähintään kaksinkertainen.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että nykyisiä rajoituksia alueella jatketaan 4. helmikuuta asti. Koronanyrkki kertoo asiasta tiedotteella tiistaina iltapäivällä.

Tällä hetkellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on sulkenut harrastus- ja virkistystilat ja kieltänyt sisätiloissa järjestettävät yleisötapahtumat tämän viikon perjantaihin asti.

”Sisäliikuntatilat voivat olla ammattiurheilijoiden sekä vuonna 2003 ja myöhemmin syntyneiden ohjatun harrastustoiminnan käytössä. Tiloja ei kuitenkaan suositella Pirkanmaalla käytettävän lasten ja nuorten ottelu- ja turnaustoimintaan tammikuun aikana, jotta suurten ihmismäärien kohtaamisilta vältytään”, nyrkki sanoo.

Lisäksi esimerkiksi kuntosalit ovat saaneet pitää ovensa auki.

Koronanyrkki sanoo, että ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien terveyden turvaaminen on erityisen tärkeää lukioissa. Nyrkki myös toteaa, että Tampereen seudun lukioissa esimerkiksi vanhojen tanssit on päätetty jo siirtää keväälle.

Sairaalahoidon tarve kasvaa

Koronanyrkki kertoo, että omikronaalto on edelleen noususuuntainen koko Pirkanmaalla.

”Testattujen perusteella voidaan arvioida, että noin joka toinen hengitystieinfektioon sairastunut potee tällä hetkellä koronaa. Lisäksi henkilökunnan ja heidän perheidensä sairastuminen haastaa sairaalahoidon järjestämistä”, nyrkki kertoo.

Koronapotilaiden määrä on kasvussa Taysissa. Nyrkin mukaan hoidossa on yli 40 potilasta ensisijaisesti koronan takia. Teho-osaston potilasmäärä on pysynyt viikon ajan samalla tasolla.

Miten toimia, jos on oireita?

Nyrkki muistuttaa tiedotteessaan, että jo henkilöllä on lieviä oireita, koronatestiä ei tarvita. Kotitestin voi tehdä, mutta perussääntö on, että oireinen aika ollaan kotona. Jos kuuluu riskiryhmiin, työskentelee sote-alalla tai jos on raskaana, myös lievistä oireista on mentävä testiin.

Jos koronatesti on positiivinen: eristäydy ja ole kotona vähintään viisi vuorokautta.

Karanteenipäätöksiä ei enää tehdä. Eristyspäätös tehdään, jos sairastunut tarvitsee työnantajalle virallisen päätöksen. Poissaolomahdollisuus omalla ilmoituksella vähentää eristyspäätöksen tarvetta, nyrkki kirjoittaa.

Jos oireiden kanssa ei pärjää kotona, on hakeuduttava lääkäriin.