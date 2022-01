Satakunnan lennostossa Pirkkalassa kaksi varussotilasjoukkuetta eristyksenomaisiin tiloihin koronan takia – oireet lieviä, telttoja ei vielä tarvita

Kaikki sairastuneet on pystytty majoittamaan sisätiloihin, eikä telttamajoitukselle ole toistaiseksi tarvetta, lennostosta kerrotaan.

Aamulehti

Satakunnan lennostossa Pirkkalassa kaksi varussotilasjoukkuetta on asetettu eristyksenomaisiin tiloihin leviävän koronaviruksen takia.

Asiasta kertoo Aamulehdelle sähköpostilla insinöörieverstiluutnantti, esikuntapäällikkö Harri Saarinen Satakunnan lennostosta maanantaina.

Saarinen kertoo puhelimitse, että positiivisen koronatestituloksen on saanut 29 varussotilasta ja 63 varussotilasta on altistunut koronalle. He asuvat nyt kurssimajoitustilana käytetyssä kerrostalossa, johon heille tuodaan myös ruuat. Kerrostalon yhdessä rapussa ovat sairastuneet ja toisessa altistuneet.

Joissakin puolustusvoimien yksiköissä koronaan sairastuneet ovat saaneet mennä kotiin sairastamaan. Saarisen mukaan tällä hetkellä näin ei tehdä Satakunnan lennostossa, mutta sitä harkitaan. ”Tiloja on nyt riittävästi, mutta tilanne elää”, Saarinen sanoo.

”Kaikilla sairastuneilla oireet ovat olleet onneksi lieviä. Tällä hetkellä sairastuneille ja altistuneille on riittävästi sisätiloja, ja tilojen toimivuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota. Telttamajoitukseen ei ole tähän mennessä tarvinnut turvautua”, Saarinen viestittää.

Lennosto toimii Saarisen mukaan kokonaisuudessaan toisistaan erillään toimivissa koronaosastoissa. Yhteydenpitoa pyritään käymään etänä.

”Teemme kaikkemme, että saamme lennostossa koronatilanteen vaikutukset minimoitua ja tilanteen edellyttämät toimenpiteet ennakoitua”, Saarinen kirjoittaa.

Lennostossa käytetään hengityssuojaimia ja käsidesiä on saatavilla kaikissa sisätiloissa.

Saarinen sanoo, että lennoston komentaja on korostanut myös henkilökohtaista vastuuta terveysturvallisuuden takaamiseksi ja toisista huolehtimista.