Hallituksen koronaryhmä aloitti väännön ravintolasulusta – pöydällä myös yritysten koronatuet

THL on suositellut vain baarien ja pubien sulkua, STM on halunnut täyssulkua.

STT

Hallituksen koronaministerit jatkavat parhaillaan neuvotteluja mahdollisesta ravintolasulusta ja uusista koronatuista yrityksille.

Aamulla ministeriryhmän ohjelmassa on ollut epidemian tilannekuva, mutta STT:n tietojen mukaan myös ravintoloista keskusteltiin.

Linjausten tekemistä vaikeuttaa STT:n tietojen mukaan muun muassa aikaikkuna. Ryhmässä on ihmetelty, miten sulun vaikuttavuus ja tautitilanteen kehittyminen pystytään arvioimaan tässä vaiheessa, kun ravintolasulut saataisiin voimaan joka tapauksessa vasta parissa–kolmessa viikossa.

Aikataulua venyttäisi se, että sulku vaatisi lainsäädäntöä, jolloin lausuntokierros ja eduskuntakäsittely vaativat oman aikansa.

Ministerit joutuvat aprikoimaan, pitäisikö kaikki ravintolat sulkea, kuten sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on halunnut. Vaihtoehtona on sulkea vain baarit ja pubit, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut. THL suosittelee anniskeluravintoloiden sulkemista mahdollisimman pian.

Hallituslähteistä kerrotaan, että ravintoloiden luokittelu ruokaravintoloihin ja anniskeluravintoloihin voi olla laissa hankalaa. Hallituslähteissä onkin herännyt jo epäilyksiä siitä, saadaanko päätöstä tänään aikaiseksi.

Nykyään ravintoloiden tulee sulkea ovet jo kello 18.

Uusia koronatukia

Hallituksessa on valmisteltu myös uusia tukia koronarajoituksista kärsineille yrityksille, ja ministereiltä odotetaan tiettävästi linjauksia tästä kokonaisuudesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut myös, että mikäli ravintolasulkuun päädytään, tulee ravintoloiden korvausten olla osa kokonaisuutta.

Tuet olisivat samankaltaisia kuin aiemminkin on ollut käytössä eli kustannustuki, sulkemiskorvaus ja työttömyyskorvaukset, mutta vähän tarkennettuina.

Valmisteilla on tukipaketti vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, joka annetaan näillä näkymin helmikuun alussa.

Kaiken varalta

Ministeriöitä on pyydetty arvioimaan ja valmistelemaan myös mahdollisten valmiuslakipykälien käyttöönottoasetuksia kaiken varalta, mutta tänään asiassa tuskin mitään tapahtuu. Asetusten täytyy olla valmiina, jos tilanne sitä vaatii.

Marin sanoi eilen Iltalehden aluevaalien puheenjohtajatentissä, että valmiuslain valmistelua on tehty virkatyönä ja esitys saatetaan joutua tuomaan seuraavien viikkojen aikana.

”Toivomme, että tähän emme joudu, mutta siihenkin valitettavasti joudumme varautumaan”, Marin sanoi.

Käytännössä valmiuslain pykäliä saatettaisiin tarvita sairaalakuormituksen purkamiseen, jos esimerkiksi hoitohenkilöstöä ei riitä millään muilla järjestelyillä.