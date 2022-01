STM ohjeisti oireettomia käyttämään nimenomaan oireettomille tarkoitettua kotitestiä – Mistä tietää, että valitsee oikeanlaisen testin?

STM ohjeistaa oireettomia käyttämään nimenomaan oireettomille tarkoitettuja kotitestejä. Kansalaiselle tiedon löytäminen voi olla vaikeaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi keskiviikkona suosituksensa koronaviruksen omaehtoiseen kotitestaamiseen. STM suosittelee, että oireettomat virukselle altistuneet tekisivät testin vähintään kahdesti kolmen päivän välein.

STM ohjeistaa oireettomia käyttämään nimenomaan oireettomille tarkoitettua testiä. Aiemmin testejä ei ole tällä tavoin julkisuudessa juuri eroteltu. Mistä on kyse?

Testejä todellakin on Suomessakin myynnissä kahdenlaisia. Osa testeistä soveltuu sekä oireettomien että oireisten testaamiseen, mutta osa vain oireisille, kertoo ylitarkastaja Nelli Karhu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Fimeasta.

”Se tieto pitäisi aina löytyä käyttöohjeesta”, Karhu kertoo.

Lue lisää: Jokaisen flunssaoireisen kannattaa suhtautua tautiin todennäköisenä omikron-tartuntana ja toimia sen mukaan

Kaupassa testiä ostava kansalainen ei kuitenkaan käyttöohjeeseen pääse usein käsiksi. Tieto ei välttämättä lue pakkauksen kyljessä.

”Jos tieto ei pakkausmerkinnöistä selviä eikä kauppias sitä ystävällisesti ole laittanut hyllyn reunaan esille, kannattaa kysyä myyjältä”, ohjeistaa Karhu.

Suomessa on myynnissä Karhun mukaan noin parikymmentä erilaista kotitestiä. Hän arvioi, että suurin osa niistä soveltuu myös oireettomille, mutta kertoo törmänneensä myös vain oireisten testeihin.

Esimerkiksi monissa marketeissa myynnissä oleva Boson-merkkinen testi soveltuu käyttöohjeen mukaan myös oireettomille. Ohjeiden mukaan kotitesti on kehitetty koronaviruksen antigeenin määrittämiseen henkilöillä, joilla ”on oireita tai muita syitä epäillä sairastavansa covid-19:ää tai joilla ei ole oireita”.

Lue lisää: Näin toimit nyt Pirkanmaalla sairastuessasi tai altistuessasi – Infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen suomentaa, mitä tuoreimmat muutokset tarkoittavat käytännössä

Tilanne muuttuu jatkuvasti, sillä testejä tulee Suomeen jatkuvasti lisää ja valmistajat kehittävät tuotteitaan eteenpäin.

”Osa tekee niin, että he tuovat testin markkinoille ensin oireisille ja sitten kun he saavat lisää dataa, he päivittävät käyttöohjeen ja tuotteen käyttötarkoituksen”, Karhu kertoo.

Valmistajilla on kaksi keinoa todistaa testinsä käyvän myös oireettomille. Osa on tutkinut omaa testiään vain oireisilla ja perustelee sopivuuden oireettomille muulla tieteellisellä näytöllä. Toiset taas ovat tehneet kunnollisen tutkimuksen myös oireettomilla.

Kansalaisella ei ole varmaa tapaa tietää, kumpaa juuri omassa testissä on käytetty.

”Yleensä, jos valmistaja on tehnyt laajat tutkimukset myös oireettomilla, he haluavat sen kertoa selvästi käyttöohjeessa”, Karhu kuitenkin toteaa.

Sekä STM että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet tällä viikolla omat suosituksensa kotitestien käyttämiseen.

Molempien mukaan kotitestin positiivista tulosta ei ole automaattisesti tarvetta varmistaa terveydenhuollossa. Negatiiviseen tulokseenkaan ei kuitenkaan voi luottaa, vaan hengitystieoireisena kontakteja tulisi välttää THL:n mukaan viisi vuorokautta.