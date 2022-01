Karanteeni poistuu ja sairastuneiden eristys lyhenee viiteen päivään Pirkanmaalla – koronajäljityksestä luovutaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perustelee päätöstään sillä, että koronatapausten lisäännyttyä tartunnanjäljityksestä ei ole enää merkitystä samalla tavalla kuin ennen.

Aamulehti

Pirkanmaalla luovutaan koronavirukselle altistuneiden jäljityksestä terveydenhuollon yksiköitä, hoivalaitoksia ja asumisyksiköitä lukuun ottamatta. Myös koronavilkun avauskoodien lähettämisestä luovutaan. Eristysaika lyhenee Pirkanmaalla viiteen vuorokauteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi asiasta keskiviikkona.

Altistuneiden jäljittämisestä ja karanteenista luopuminen on sairaanhoitopiirin mukaan kansallisen pandemiasuunnitelman mukaista. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 5.1.2022 lausunnossaan todennut, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän.

Jäljittämisellä ei ole enää merkitystä

Päätöstä perustellaan sillä, että koronavirustapausten voimakkaasti lisäännyttyä Pirkanmaan alueen tartunnanjäljitykseen on kehittynyt merkittävää viivettä ja yhä pienempi osa tartunnoista tulee tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Valtavirukseksi noussut omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Yksittäisen ihmisen kontaktien jäljittämisellä enää ole sairaanhoitopiirin mukaan merkitystä samalla tavalla kuin silloin, kun tartunnat tai tartuntaketjut ovat yksittäisiä.

Tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön laajamittainen rokottaminen.

Karanteenista luovutaan

Lain mukaan henkilön voi määrätä karanteeniin tai eristykseen joko kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri silloin, kun yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan jälkikäteen tehdyn hallintopäätöksen käytännön merkitys on ainoastaan tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle. Sosiaaliturva ei kuitenkaan yksinään ole riittävä syy laatia yksilönvapautta voimakkaasti rajaavia päätöksiä, sairaanhoitopiiri perustelee.

Tartunnan saaneiden kanssa samassa taloudessa asuville ja muille vastaaville lähikontakteille ei ole enää mahdollista antaa yksilöllistä neuvontaa, eikä heitä ole perusteltua asettaa tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Viiden päivän eristys

Koronavirus on tartuttavimmillaan 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkua, sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua.

Viiden päivän eristyksen jälkeen henkilö voi sairaanhoitopiirin mukaan palata töihin tai opiskelupaikkaansa, mikäli oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin hänen tulee noudattaa yleisiä maski- ja käsihygieniasuosituksia. Oireiden jatkuessa voidaan lääkärin arvion mukaan poissaoloa tarvittaessa jatkaa sairauslomana.