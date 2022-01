Avi: Lasten harrastusrajoituksia ei tiukenneta Pirkanmaalla – Näin sekavalta tuntuvat rajoituspäätökset tehdään

Pirkanmaan koronanyrkki suositteli tiistaina, että urheilukilpailuja ei järjestettäisi. Suosituksesta ei aiota sorvata rajoituspäätöstä, mutta aluehallintoviraston ylijohtaja toivoo, että ohjetta noudatetaan. Rajoituspäätöksiä ja -ehdotuksia annetaan monesta suunnasta, ja ylijohtajan mukaan viestinnän perässä pysyminen voi olla kansalaiselle vaikeaa.

Aamulehti

Viime päivinä on taas kysytty, kiristetäänkö rajoituksia jälleen, kun korona on levinnyt vauhdilla koko maassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähetti maakuntiin tiistaina ohjauskirjeen, jossa se suositteli tiettyjä lisärajoituksia. Pirkanmaan koronanyrkki suositteli samana päivänä, että urheilukilpailuja ei järjestettäisi tammikuussa, ja että lasten harrastuksissa ei pelattaisi isolla joukolla vaan pikemminkin oman joukkueen kesken.

Uusia rajoituksia ei olla tällä haavaa tekemässä näiden perusteella, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylijohtaja Marko Pukkinen, Aamulehdelle.

Pirkanmaalla esimerkiksi yleisötilaisuudet sisällä on jo kielletty, ja monet aikuisten harrastukset on laitettu jäähylle. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 21.1. saakka, ja siihen saakka on tarkoitus jatkaa samoilla määräyksillä. Jatkosta siitä eteenpäin päätetään ensi viikolla.

Pukkisen mukaan avi toivoo, että Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin suosituksia noudatetaan ilman avin määräystäkin.

”Nämä ovat suosituksia, joiden mukaisesti toivomme urheiluseurojen ja harrastajien toimivan. Silloin meidän ei tarvitse tehdä rajoituksia, kun kansalaiset noudattavat nyrkin suosituksia.”

Suositukset jo käytössä

Pirkanmaan koronanyrkin mukaan STM:n ohjauskirjeessä ei sanottu mitään sellaista, minkä vuoksi Pirkanmaan rajoituksia olisi pitänyt tiukentaa. Suurin osa sen ehdotuksista oli jo ennestään käytössä.

STM:n ohjauskirjettä odotettiin alkuviikosta, sillä sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi viime viikolla muun muassa, että sisätilat suljettaisiin myös lasten harrastusryhmiltä.

Lopulta tähän ei kehotettu ohjauskirjeessä ainakaan suoraan. STM kehotti arvioimaan niiden rajoittamisen tarvetta mutta muistutti samalla, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia pitäisi tehdä vain viime sijassa.

STM suositteli myös tarkastelemaan, pitäisikö yleisötilaisuudet kieltää ja muun muassa kuntosalit, uimahallit ja ostoskeskusten oleskelutilat sulkea. Osa näistä rajoituksista on jo ennestään voimassa Pirkanmaalla.

Lisäksi kirjeessä suositeltiin arvioimaan, pitäisikö joukkoliikenteen matkustajamääriä rajata. Siihen ei nähty tarvetta.

"Aiheuttaa kansalaisissa sekaannusta”

Suosituksia, kannanottoja ja päätöksiä tulee korona-aikana monelta taholta. Niistä kärryillä pysyminen on usein hankalaa. Esimerkiksi harrastuspaikkojen rajoituksista päätetään alueellisesti, mutta ravintoloista päättää Suomen hallitus.

Hallitus päätti tiistaina, että koko maan ravintolat joutuvat tammikuussa sulkemaan ovensa kello 18.

Kaiken tämän keskellä kansalaiselta menee helposti sekaisin, kuka päättää ja mistä.

”Vaikka tätä on tehty pian kaksi vuotta, uskon, että kansalaisilla on merkittäviä haasteita pysyä sen perässä, mitä on tulossa ja mitä on voimassa”, arvioi myös Pukkinen.

”Viestintä on ollut koko korona-ajan hyvin haasteellista. Sanotaan näin, että aika useasti sellaiset tahot, jotka eivät päätöksiä tee, informoivat asiasta ikään kuin he siitä päättäisivät. Se aiheuttaa kansalaisissa sekaannusta.”