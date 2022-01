STM: Ravintolarajoitukset käyttöön kaikilla leviämisalueilla – Pirkanmaalla ravintolat kiinni kello 18

Jatkossa kaikki ravintolat tulee sulkea klo 18.00. Anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 05–18.

Aamulehti

Ravitsemistoiminnan rajoitukset otetaan käyttöön kaikilla leviämisalueilla epidemian leviämisen estämiseksi, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö tiistaina.

Leviämisalueen rajoitukset ovat voimassa Pirkanmaan lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kainuun, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sekä Ahvenanmaan maakunnassa.

Ravintolat kiinni kello 18

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravintoloiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Jatkossa kaikki ravintolat tulee sulkea klo 18.00. Anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 05–18. Rajoitus koskee myös ravintoloita, jotka eivät annostele alkoholijuomia (mm. kahvilat ja pikaruokalat).

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Ravintoloiden aukioloa koskeva asetus tulee voimaan 12.1.2022 klo 00 ja on voimassa tammikuun loppuun saakka. Koronapassin rajoituksia koskeva asetus tulee voimaan myös 12.1.2022.

Koronapassia ei voi käyttää

Koronapassin käyttö ei vapauta ravitsemisliikkeitä asiakaspaikkamäärää sekä anniskelu- ja aukioloaikoja koskevista rajoituksista.

Valtioneuvosto on päivittänyt tartuntatautilain 58 i pykälän nojalla annettua asetusta koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 31.1.2022 saakka koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Asetus koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu voimassa olevia rajoituksia. Alueelliset viranomaiset päättävät, millaisia rajoituksia alueilla on käytössä. Asetusta sovelletaan leviämisvaiheen tunnusmerkit täyttävien sairaanhoitopiirien alueilla.