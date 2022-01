Rokotukset laajenevat 5–11-vuotiaisiin myös Tampereella ja Orivedellä– Ajanvaraus aukeaa tiistaina

Ikäryhmään kuuluvia on Tampereella noin 15 000, mutta etukäteen on vaikea arvioida, miten moni lapsi tulee rokotukselle.

Aamulehti

Tampere ja Orivesi alkavat antaa koronarokotuksia kaikille 5–11-vuotiaille lapsille. Rokotukset alkavat viikon kuluttua 17. tammikuuta Tampereella ja 24. tammikuuta Orivedellä.

Tampereella rokotusaikoja pääsee varaamaan jo tiistaista 11. tammikuuta kello 16 alkaen. Kaikki rokotukset toteutetaan ajanvarauksella.

Ylilääkäri Tuire Sannisto sanoo, että Tampereella ikäryhmään kuuluu noin 15 000 lasta. ”Ikäryhmästä on vaikea arvioida, kuinka moni rokotukselle lähtee", Sannisto sanoo. Hänen mukaansa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotelinjauksen muotoilu on, että rokote mahdollistetaan ikäryhmälle ja siten se on lievempi kuin 12–15-vuotiaille annettu suositus.

Lue lisää: THL suosittelee rokotuksia 5–11-vuotiaille riski­ryhmäläisille, aikuisille kolmatta annosta – Lasten rokotteita saapuu Suomeen joulun alla

Tampereella neljä rokotuspistettä

Tamperelaisten rokotukset järjestetään Hatanpään rokotusyksikössä sekä kolmella koululla. Aluksi aikoja on varattavissa vain Hatanpään koronarokotusyksikköön. Alueelliset toimipisteet aukeavat 24. tammikuuta ja niiden ajanvaraus aukeaa 17.1. alkavalla viikolla. Alueellisten rokotuspaikkojen aikojen avautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Ajan voi varata sähköiset terveyspalvelut -sivulla verkossa.

Lasten rokottaminen voi näkyä muissa lasten terveyspalveluissa, sillä lasten rokottamiseen siirtyy henkilökuntaa esimerkiksi kouluterveydenhuollosta, sillä rokotukseen rekrytoiduista kaikki eivät ole osaavia tai halukkaita rokottamaan pieniä lapsia.

”Jos kouluterveydenhoitaja on rokottamassa lapsia, niin hän ei tee omaa työtään.On toiveena, että vanhemmat ymmärtävät, että kouluterveydenhuollossa voi olla lappu luukulla näinä päivinä.”

Ajan voi varata minne paikkaan tahansa

Ajan voi varata mihin tahansa rokotuspaikkaan asuinalueesta riippumatta. Myös riskiryhmiin kuuluvat sekä lapset, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä, voivat varata ajan mihin tahansa rokotuspaikkaan.

Tampereen rokotuspaikat ovat Hatanpään yksikön lisäksi Tesoman koulu, Takahuhdin koulu ja Ahvenisjärven koulu. Orivedellä rokotukset järjestetään terveyskeskuksessa.

Orivesiläiset riskiryhmiin kuuluvat sekä lapset, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä, voivat varata ajan edelleen myös Hatanpään koronarokotusyksikköön.

Ulkopaikkakuntalaiset saavat koronarokotuksen omasta kunnasta.

Rokotukselle vanhemman kanssa

Tampereen kaupunki muistuttaa, että lapsen pitää tulla rokotukselle ensisijaisesti huoltajan kanssa. Rokotukselle tulevan vanhemman on huolehdittava siitä, että rokotukselle on myös toisen huoltajan suostumus, mutta kirjallista suostumusta ei pyydetä. Jos lapsi tulee rokotukselle yksin, tarvitaan molemmilta vanhemmilta kirjallinen suostumus.

Sannisto sanoo, että rokotuksesta päättävät vanhemmat tekevät punnintaa rokotuksen hyötyjen ja mahdollisten haittojen välillä. ”Koronatauti ja erityisesti omikron on useimmilla lapsilla on lievä.. Silloin kun hyöty yksilölle itselleen on vähäisempi kuin riskiryhmiin kuuluvilla, haittavaikutuksia siedetään vähemmän. Rokotuksen vakavat haittavaikutukset ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.” Sannisto arvioi, että harkinnassa voi painaa myös se, onko perheessä tai lähipiirissä riskiryhmiin kuuluvia.

5–11-vuotiaille annettaan ikäryhmälle tarkoitettua BioNTech-Pfizerin Comirnaty-valmistetta. Rokoteannos on pienempi kuin 12-vuotta täyttäneillä.