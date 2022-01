Ministeriöltä ei saapunut ohjauskirjettä maanantaina – Avi linjaa uusia rajoituksia aikaisintaan perjantaina

Tiistaina Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoo alueen koronatilanteesta. Sen linjaukset voivat tuoda tiukennuksia ilman sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettäkin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ei maanantaina virka-ajan päättyessä ollut saanut ohjauskirjettä sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM). Kirjettä odotettiin, koska perjantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) lausui, että rajoituksia tiukennetaan.

Ylijohtaja Marko Pukkinen arvioi, että tämä tarkoittaa, uusia rajoituksia voidaan odottaa aikaisintaan perjantaina tai ensi viikon alussa, jos kirje tulee tiistaina. Työhön kuluu aikaa, sillä avissa arvioidaan rajoitukset lain ja asiantuntijoiden näkemysten pohjalta.

Ministeriön kirje on nimensä mukaisesti ohjaavassa roolissa.

”On ohjauskirjeen sisältö mikä hyvänsä, rajoitukset perustuvat sairaanhoitopiirin näkemykseen alueen tilanteesta”, Pukkinen muistuttaa.

Toisin sanoen, STM:n ohjauskirje vaikuttaa rajoituksiin, mutta lain mukaan sairaanhoitopiirin eli asiantuntijaorganisaation tilannearvio on ensisijainen. ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on valtakunnallisen asiantuntijaorganisaation rooli. Jos THL ilmoittaa, että koko valtakunta on katastrofaalisessa tilassa, joudumme pohtimaan onko valtakunnallisen asiantuntijan näkemyksellä isompi painoarvo.”

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiedottaa Pirkanmaan koronatilanteesta tiistaina. Siten on mahdollista, että ilman ohjauskirjettä tulee tiukennuksia rajoituksiin, mikäli koronanyrkki niitä suosittaa. On esimerkiksi mahdollista, että palataan tiukempiin liikuntatilojen rajoituksiin ja lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamiseen.

Edelliset rajoitukset Länsi- ja Sisä-Suomen avi antoi perjantaina 8. tammikuuta.