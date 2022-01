Vähennetäänkö Pirkanmaalla jäljitystä ja koronakaranteeneja Helsingin tapaan? Näin vastaa ylilääkäri: "Omikron tarttuu niin nopeasti, että minkäänlainen jäljitys ei pysy perässä"

Infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että Omikron tarttuu niin nopeasti, ettei mikään jäljitys pysy perässä ja siksi vastuu siirtyy kansalaisille, joiden pitäisi pysyä oireisena kotona.

Helsingin kaupunki kertoo vähentävänsä tartunnanjäljitystä ja ihmisten asettamista karanteeniin tuntuvasti. Kaupungin tiedotteen mukaan maanantaista alkaen viranomaiset jäljittävät koronatartuntoja enää riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Koronalle altistuneita suositellaan toimimaan itsenäisesti tartuntariskin vähentämiseksi.

Toimintatapa otetaan asteittain käyttöön Helsingin lisäksi 11:ssä Uudenmaan kunnassa, kuten Espoossa ja Vantaalla.

Pirkanmaalla samat ongelmat

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että Pirkanmaalla on pitkin syksyä tehty jäljityksessä priorisointia. Hänen mukaansa myös uusia linjauksia pohditaan yhdessä Tampereen kaupungin ja muiden Pirkanmaan kuntien tartuntatautilääkäreiden kanssa ja siitä tiedotetaan vielä tällä viikolla.

”Ihan samojen ongelmien kanssa me täällä kamppailemme, tosin näytteille pääsee vähän paremmin. Samantyyppisesti on ohjeistettu jo ennen joulua. Jokaisen pitää kantaa vastuu ja hengitystieoireisen jäädä kotiin. Jos taudin syyksi on todettu korona, sairastuneen tulee kertoa siitä altistuneille, jotta he osaavat minimoida tartuntariskit ja jos sairastuvat, jäädä kotiin.”

Syrjänen sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on pohtinut karanteenin lyhentämistä nykyisestä kymmenestä päivästä, jolloin se olisi lähempänä aikaa, jonka voi omalla ilmoituksella olla poissa työstä. ”Se helpottaisi monia asioita. Nyt näitä päätöksiä tehdään tartuntatautipäivärahan saamiseksi.”

Positiivisten testitulosten osuus nousussa

Helsingissä koronatesteistä on positiivisia on noin 40 prosenttia. ”Viikko sitten Pirkanmaalla prosentti oli 30, mutta kyllä se on ollut nousussa.” Syrjänen muistuttaa, että prosentti ei kuvaa tautitilannetta yhtä hyvin kuin aiemmin, sillä moni on tehnyt ennen testiin tuloa kotitestin, ja tulee varmistamaan positiivisen testin.

Syrjänen sanoo, että tartunnan ja jäljityksen merkitys epidemian hallinnassa oli alkuun merkittävämpi kuin nyt, koska rokotteita ei ollut. ”Rokotteet ovat meidän tapamme hallita epidemiaa ja se, että sairaat pysyvät kotona. Omikron tarttuu niin nopeasti, että minkäänlainen jäljitys ei pysy perässä.”