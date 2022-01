5–11-vuotiaiden rokotukset alkamassa Tampereella, suunnittelukokous maanantaina – 45-vuotiaiden kolmannet rokotukset voivat alkaa jo pian

Lapsen rokottamisesta päättävät huoltajat, ja rokottamiselle on oltava suostumus myös mahdolliselta toiselta huoltajalta.

Aamulehti

Tampereella valmistaudutaan koko 5–11-vuotiaiden ikäluokan koronarokotuksiin. Rokottaminen aloitetaan tammikuun aikana. Lasten koronarokottamisesta pidetään suunnittelukokous maanantaina 10. tammikuuta, ja lisää tietoa uusista päätöksistä annetaan viimeistään keskiviikkona.

Jo tällä hetkellä rokotuksia saavat riskiryhmiin kuuluvat 5–11-vuotiaat lapset ja ei-riskiryhmiin kuuluvat 5–11-vuotiaat lapset, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä.

Mitä? Rokotuskattavuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 8. tammikuuta yli 12-vuotiaista: Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 88,6 prosenttia. Toisen rokoteannoksen on saanut 84,6 prosenttia. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 28,0 prosenttia. Tampereella 3. rokotteet 25,3 prosenttia yli 12-vuotiaista kaikista tamperelaisista on saanut kolmannen rokotteen. Yli 80-vuotiaista 75,2 prosenttia. 75-vuotiaista 75,1 prosenttia ja 70–74-vuotiaista 68,2 prosenttia. 65-vuotiaista 57,4 prosenttia ja 60–64-vuotiaista 50,4 prosenttia. 55-vuotiaista 31 prosenttia ja 50–54-vuotiaista 25,7 prosenttia. Lähteet: thl.fi ja Tampereen kaupunki.

Hatanpään koronarokotusyksikköön on perustettu oma linja lasten rokotuksia varten. Lapsen rokottamisesta päättävät lasten huoltajat, ja rokottamiselle tulee olla molempien huoltajien suostumus.

Tampereen kaupunki ohjeistaa, että lapsen rokotteelle tuova huoltaja huolehtii siitä, että rokottamiselle on suostumus myös mahdolliselta toiselta huoltajalta. Kirjallista suostumusta ei kuitenkaan pyydetä.

Rokoteinto on säilynyt

Kaikkien ikäluokkien keskuudessa innostus koronarokotusten ottamiseen on pysynyt korkealla. ”Rokotukselle hakeudutaan paljon ja sähköiset ajanvaraukset ovat olleet ruuhkautuneita”, Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo Aamulehdelle lauantaina illalla.

Ajanvarauksen ruuhkautumisen vuoksi Hatanpään koronarokotusyksikköön on avattu walk in -linja, jossa rokotuksen saa ilman ajanvarausta. ”Walk in -piste on vetänyt hyvin, eikä siellä ole ollut hirmuista ruuhkaa”, Aikio sanoo.

Rokotukset etenevät hyvin

Aikion mukaan rokotukset edistyvät Tampereella hyvin. ”Aikoja on ollut hyvin saatavissa. 50-vuotiaiden kolmannen rokotteen annosväli lyhennettiin neljään kuukauteen. Tällä viikolla on tavoitteena saada kaikkien 60-vuotiaiden rokotukset hyvälle tasolle ja ensi viikolla 50-vuotiaiden rokotukset hyvälle tasolle. Jos ensi viikolla ollaan jo 50-vuotiaiden kanssa hyvällä tasolla, niin sitten päästään 45-vuotiaisiin.”

”Olemme edistyneet, ja sunnuntaina vielä rokotetaan. Aikoja on paljon vapaana”, Aikio sanoo.