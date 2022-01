Mitä oppilaiden koronatestaaminen oikein tarkoittaisi? Tampereella odotetaan nyt tarkkoja ohjeita – lähes kaikki kysymykset vielä auki, myöntää myös ministeri

Tampereen perusopetuksessa odotetaan valtakunnallisia ohjeistuksia uusien koronatoimien toteutuksesta. Toiselle asteelle ja perusasteelle suositellaan kotitestien tekemistä kahdesti viikossa ja karanteenikäytäntöjä tiukennetaan. Vielä ei ole selvää, kuka testaamista valvoo tai mistä testit saadaan.

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, että Tampereella odotetaan nyt valtakunnallisia koronaohjeistuksia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan kotitestauksessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Kristiina Järvelä kuvattiin Tammerkosken lukion pihassa huhtikuussa 2021 ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen hänen vieraillessaan Tampereella kesällä 2018.

Myöhään perjantai-iltana ministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi koronaministereiden ryhmän päätöksestä tarjota koululaisille kaksi kotitestiä viikossa koulujen terveysturvallisuuden lisäämiseksi.

Perusasteelle ja toiselle asteelle suositellaan kotitestiä tehtäväksi kahdesti viikossa. Mikäli opetusryhmässä on useita tartuntoja, testejä voitaisiin tartuntatautilääkärin päätöksellä tehdä kolmesta viiteen kertaan viikossa.

Myös karanteenikäytäntöä tehostetaan. Koko luokka voidaan asettaa karanteeniin, mikäli luokassa todetaan koronavirustartunta.

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä muistuttaa, että uusien perusopetuksen koronatoimien selkeyttämiseksi tarvitaan ensin valtakunnalliset ohjeet. Sen jälkeen tarvitaan vielä paljon alueellista ohjeistusta.

Karanteeniohjeistukset laatii sairaanhoitopiiri. Tällä hetkellä karanteeniin asettamiseen ei myös riitä kotitestin positiivinen tulos, vaan karanteenimääräys vaatii yhä laboratoriotutkimuksen.

Järvelän mukaan kahdesti viikossa suositeltavia kotitestejä ei oletettavasti tekisi opetushenkilöstö. Järvelä ei osaa tässä vaiheessa kommentoida, mistä testit saadaan.

”Kotitestaamiseen ei ole vielä tullut toimintaohjetta tai virallista mallia”, Järvelä sanoo.

Karanteenimääräysten tiukentaminen haastaa kouluja

Järvelä muistuttaa, että tarvitaan aina virallinen karanteenipäätös, jotta oppilaan oikeutta lähiopetukseen voidaan rajata.

”1.–3.-luokkalaisten kohdalla täytyy aina tehdä yksilöpäätös. Perusopetuslain pykälä 20a antaa mahdollisuuden määrätä etäopetukseen 4.–9.-luokkalaiset, mutta sekään ei anna mahdollisuutta siirtää etäopetukseen 1.–3.-luokkalaisia, erityisopetuksen oppilaita tai pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita”, Järvelä sanoo.

Karanteenipäätöksen myötä luokka siirretään uuden suosituksen mukaan etäopetukseen aiempaa matalammalla kynnyksellä. Tästä saattaisi aiheutua jatkuvaa tasapainoilua etäopetuksen, lähiopetuksen ja hybridiopetuksen välillä. Järvelä kommentoi tilannetta niukkasanaisesti.

”Se on haastavaa. Koko ajan on kuitenkin jo ollut yksittäisten koulujen ja luokkien etäopetusta, joten toimintamalli on valmiina.”

Kotitestaus on valtava urakka

”Koululaisten koronatestaaminen viikoittain tulee olemaan valtava urakka”, sanoo Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkaisen mukaan on epäselvää, miten huolehditaan, että kaikki oppilaat varmasti testattaisiin kotona.

”Sehän on valtava homma. Pelkästään perusopetuksen piirissä on Suomessa yli puoli miljoonaa lasta”, Luukkainen toteaa.

”Tähän kun lisätään toinen aste ja vielä henkilökunta päälle, puhutaan lähes miljoonasta ihmisestä, jotka pitäisi testata vähintään kahdesti viikossa.”

Luukkaisen mukaan avoimia kysymyksiä liittyy muun muassa siihen, miten kaikille kodeille taataan riittävästi kotitestejä taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

”Ja vaikka testejä olisikin kaikilla, kuinka varmistetaan, että kaikissa kodeissa niitä tehtäisiin?” Luukkainen kysyy.

Luukkaisen mukaan kysymysten ratkaiseminen on valtiovallan tehtävä. Hän myös näkee, että oppilaiden testit tehtäisiin nimenomaan kotona eikä kouluissa.

Koululaisten koronatestaaminen viikoittain tuskin toteutuu aivan käden käänteessä. Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi lauantaina STT:lle, ettei usko, että koululaisten kotitestit saadaan heti käyttöön.

”Pikatestiasia on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. Sitä pitää kyllä vielä aika paljon valmistella, että saadaan vastauksia kaikkiin käytännön kysymyksiin, jotka siihen liittyvät.”