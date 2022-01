Näin Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kommentoi rajoitustilannetta: ”Ei se oikein kansalaisten oikeustajuun tahdo mennä”

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tekee seuraavia päätöksiä suosituksista tiistaina. Ryhmää johtavan Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan lasten toimintojen rajoittamisen tulisi olla viimeisimpänä keinona.

Kynnys lasten ja nuorten toimintojen rajaamiseen on todella korkealla. Näin toteaa Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) johtajaylilääkäri Juhani Sand Aamulehdelle lauantaina.

Maan hallituksen koronaministeriryhmä ei esittänyt perjantaina laajaa etäopiskeluun siirtymistä, mutta sen sijaan ryhmä totesi, että sisätiloihin pitäisi kohdistaa tiukempia korona­rajoituksia myös niin, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitettaisiin. Tähän asti lapset ja nuoret ovat saaneet harrastaa liikunta sisätiloissa, vaikka aikuisilta se onkin laajasti ollut kiellettyä.

”On koitettu toimia niin, että lasten ja nuorten toimintoihin kajottaisiin viimeisimpänä keinona. Siinäkin ajattelen sitten niin, että koulu on tärkeä. Jos sitten lapsiin ja nuoriin jotain toimenpiteitä pitäisi kohdistaa, ehkä ensin arvioidaan harrastuspuolta ja kouluja sitten viimeisenä”, Sand sanoo.

”Katsotaan tilannetta rauhassa”

Sandin johtama Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kokoontuu seuraavan kerran ensi viikon tiistaina.

Sand toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje tiukempien rajoitusten suosituksista olisi silloin jo käytettävissä. Koronanyrkki suosittaa mahdollisia uusia rajoituksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätökset.

”Katsotaan tilannetta rauhassa ja toivotaan, että ohjauskirje on käytössä. Samalla olemme taas pari päivää viisaampia, mitä paikallisesti ympärillä tapahtuu ja valtakunnassa”, Sand toteaa.

Sand sanoo, että hallituksen linjaukset eivät yllättäneet.

”Kyllä tosiasia on, että kaikissa kohtaamisissa on tartuntojen riski. Enemmän on nyt kyse siitä, mikä on oikea järjestys toimenpiteille ja mikä on niiden oikeasuhtaisuus. On jotenkin vaikea ehkä ymmärtää, että baarit ja ravintolat ovat auki, mutta lapset eivät saisi harrastaa. Ei se oikein kansalaisten oikeustajuun tahdo mennä.”

Tarkasteltava kokonaisuutena

Ravintolarajoituksista päättää hallitus. Perjantaina linjattiin, että kaikki ravintolatyypit, eli myös ruokaravintolat, laittavat jatkossa ovet kiinni kello 18. Anniskelu päättyy kello 17. Hallitus ei ole rajannut työkalupakista pois myöskään totaalista ravintolasulkua.

Sand ei ota kantaa koko sulkuun, mutta toteaa, että tilannetta pitäisi tarkastella kokonaisuutena. ”Ainakin pitäisi tarkastella lasten harrastuksia ja toisaalta ravintoloiden aukioloa, ja näkisin, että lasten harrastusten sulkeminen ei saisi mennä ravintoloiden edelle.”

Koronaministeriryhmä mainitsi myös, että kaikki julkiset sisätilat tulisi sulkea tammikuun loppuun asti. Sand sanoo, että tällainen koko sulku tarkoittaisi jo poikkeusoloja, eikä pidä sitä tässä vaiheessa todennäköisenä. Samaan aikaan ministeriön tulevan ohjauskirjeen sisältö ei ole vielä tarkasti selvillä, Sand muistuttaa.

Sairaalatilanne ennallaan

Taysin sairaaloissa erikoissairaanhoidossa oli lauantaina aamupäivällä 29 koronapotilasta. Tilanne on Sandin mukaan pysynyt ennallaan. Työntekijätilanne on sekin pysynyt ennallaan, vaikka tiukoilla Sandin mukaan mennään edelleen.

”Edelleen tiukoilla olemme, mutta mitään lyhyen aikavälin suurta muutosta ei ole toistaiseksi tapahtunut. Samalla henkilökunnasta on puutetta, kyllä me enemmänkin ottaisimme. Kyllä me juuri selviämme.”

Päivittäisiä koronalukuja Tays ei kerro viikonloppuisin. Sand muistuttaa, että päiväkohtainen tartuntaluku heittelee paljon eikä niitä kannata tuijottaa. ”En lähde sitä nyt avaamaan. Katsotaan viikonlopun jälkeen kooste, mikä tilanne on.”

Sand muistuttaa edelleen, mitä kaikki voivat tehdä viruksen leviämisen estämiseksi.

”Terveenä liikutaan ja koetetaan muistaa maskit. Kyllä tämäkin kurimus jossain kohtaa helpottaa”, Sand toteaa.