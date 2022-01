Mitä tapahtuu Pirkanmaan koronarajoituksille seuraavaksi? Avin ylijohtaja: Odotamme nyt ohjauskirjeen saapumista, tiukennukset täysin mahdollisia

Aluehallintoviraston mukaan tiukempien ja pidempien koronarajoitusten määrääminen Pirkanmaalle ensi viikolla on täysin mahdollista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) odottaa nyt sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä koronarajoitusten tiukentamisesta. Avin ylijohtaja Marko Pukkinen sanoo Aamulehdelle lauantaina aamupäivällä, että kirjeen arvioidaan saapuvan maanantaina.

Avin perjantaina linjaamat päätökset rajoituksista Pirkanmaalle astuivat voimaan lauantaina 8. tammikuuta. Niiden perusteella esimerkiksi kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat, kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät, saavat olla auki. Myös esimerkiksi sisäleikkipaikat saivat avata ovensa. Niin ikään ulkona järjestettävät tilaisuudet ovat sallittuja. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on myös edelleen mahdollista.

Sen sijaan henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ovat alueella edelleen kiellettyjä.

Vain tunteja avin julkaiseman tuoreen rajoituspäätöksen jälkeen hallituksen korona­ministeri­ryhmä kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla, että rajoituksia pitäisi kuitenkin tiukentaa niin, että esimerkiksi sisäliikuntatilat tulisi sulkea kokonaan, myös lapsilta ja nuorilta.

Julkisuudessa kerrotun varassa

Mitä siis tapahtuu seuraavaksi?

”Koska kirjeen eli ministeriön ohjauksen sisällöstä ei ole tietoa, on avissakin oleva tieto vain sen varassa, mitä ministeri on julkisuuteen sanonut. Miten ministerin sanomiset siirtyvät ohjauskirjeeseen ja siten alueiden toiminnan ohjaukseen, ja miten ohjauskirje antaa edellytykset tehdä tartuntatautilain mukaiset päätökset laissa säädetyin edellytyksin, on vielä avoin kysymys”, Pukkinen sanoo.

Kiuru käytti perjantai-iltana sanamuotoa, että kaikki julkiset sisätilat tulisi sulkea. Toisaalta pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaiaamuna, että esimerkiksi kirjastot ja museot voisivat kuitenkin olla edelleen auki.

”Kimurantteja kokonaisuuksia”

Pukkinen sanoo, että päätöksiä tehdään lain asettamissa rajoissa asiantuntija-arvioiden pohjalta ja kokonaisharkintaa käyttäen. Edelleen on mahdollista, että tiettyjä tiloja rajattaisiin rajoitusten ulkopuolelle. Se riippuu epidemiologisesta arviosta ja siitä, onko tietyn rajoituksen linjaaminen välttämätöntä epidemiatilanteen hillitsemiseksi.

Päätöksiin vaikuttavat siis ministeriön näkemys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannearvio, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin näkemys tilanteesta sekä niin tartuntatauti- kuin perustuslakikin.

”Nämä ovat hyvin kimurantteja kokonaisuuksia ja päätöksissä voi mennä aikaa. Maanantaina varmasti meidän lääkärimme ja juristit istuvat alas. Sairaanhoitopiirin näkemys on myös avainasemassa. Kaikki avit pohtivat myös yhdessä, miten tulkintaa tehdään johdonmukaisesti nyt, kun koko Suomi on määritelty viruksen leviämisalueeksi”, Pukkinen toteaa.

Tiukennus tulossa?

Pirkanmaan tämän hetken koronarajoitukset ovat nyt voimassa 21. tammikuuta asti. Pukkinen pitää mahdollisena, että ensi viikolla tulee uusi, tiukempi ja pidempi­kestoisempi rajoituspäätös.

”Se on aivan mahdollista. Ohjauskirjeen sisältö on odotettava ensin”, Pukkinen toteaa.

Ministeri Kiuru totesi perjantaina, että nykyisiä ja mahdollisesti tulevia, tiukempia rajoituksia tulisi jatkaa tammikuun loppuun asti.

Ne aseet käytössä, mitä on

Pukkisen mukaan hallituksen ulostulo tiukemmista rajoituksista ei yllättänyt. ”Arvio oli se, että jos kouluja ei suljeta, jotain muuta keksitään. Nämä ovat ne aseet, mitä käytettävissä on.”

Koronaministeriryhmä ei suosittanut laajaa etäopetukseen siirtymistä. Tampereen kaupunki kertoi jo perjantaina iltapäivällä, että kaupungissa palataan maanantaina koulutyöhön lähiopetuksessa.

Lasten ja nuorten koulunkäynnin ja harrastamisen turvaaminen on ollut valtakunnan laajuisesti hallituksen pääprioriteetti.

”Nyt näyttäisi siltä, että uuden ohjauksen mukaan lapset ja nuoret, jotka saivat harjoittaa, eivät enää saisi. Myös punttisalit ja padelit saatiin eilen auki, nyt ne pitäisi laittaa taas kiinni”, Pukkinen toteaa ja alleviivaa, että tulevan ohjauskirjeen sisältö on kuitenkin vielä hämäränpeitossa.