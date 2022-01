STM aikoo ehdottaa koulujen siirtymistä etäopetukseen – Hallitus pohtii myös ravintoloiden täyssulkua

Päätöksiä tai esityksiä rajoituksista ei vielä ole, mutta neuvottelut jatkuvat loppuviikosta.

Hallituksessa neuvotellaan uusista rajoituksista, joilla yritetään hidastaa omikron-muunnoksen leviämistä.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan sote-ministeriryhmä keskusteli keskiviikkona muun muassa koulujen etäopetuksesta. Päätöksiä kokouksessa ei tehty.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila vahvistaa Ylelle käydyn keskustelun. Hän sanoo, että ministeriö ehdottaa koulujen kevätlukukauden aloittamista etäopetusjaksolla.

HS:n tietojen mukaan STM ei virallisesti ole kuitenkaan vielä esittänyt etäopetusta. Esitys tehdään kaiketi tehdään hallituksen koronaministeriryhmälle, joka kokoontuu joko perjantaina tai alkuviikosta.

Mahdolliset etätyöpäätökset tekevät opetuksen järjestäjät, mutta hallitus voi antaa epäopetuksesta laajan suosituksen.

Koulujen etäopetuksen suosittaminen olisi kaikille hallituspuolueille vaikea päätös. Neuvotteluja jatkaa hallituksen koronaministeriryhmä, joka kokoontuu tuolloin ensimmäistä kertaa.

Opettajista voi tulla pulaa

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ollaan erittäin huolestuneita siitä, mitä koulujen avaaminen merkitsisi yhteiskunnan ydintoiminnoille.

Tällä hetkellä merkittävä osa tartunnoista on alle 18-vuotiailla.

Jos kouluista tartunnat leviävät entistä enemmän koteihin, se voi tarkoittaa sitä, että aikuiset ovat entistä enemmän joko omaehtoisessa karanteenissa tai tartunnan saaneina kotona poissa työelämässä.

Myös opettajista voi tulla pulaa, koska omikron leviää niin herkästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL puolestaan on ainakin tähän mennessä katsonut, että koulut on syytä pitää auki, koska lapsilla tauti on enimmäkseen lievä.

Ei koske esiopetuksen oppilaita

Hallitus voi suositella opetuksen järjestäjää eli useimmiten kuntia ottamaan käyttöön perusopetuslain 20. pykälän, jonka mukaan opetuksessa voidaan siirtyä poikkeuksellisiin järjestelyihin eli käytännössä etäopetukseen enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Nykyisen lain mukaan rajoitus ei voi koskea esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä joukkoa erityistä tukikoulutusta saavia oppilaita.

Moraalinen ongelma?

Hallituksella on enää varsin vähän käytettävissään keinoja, joilla pahenevaa epidemiaa voisi nopeasti hillitä. Keskiviikon neuvottelun keskeinen tehtävä oli käydä läpi, mitä keinoja hallituksella on vielä valikoimissaan ilman, että poikkeusolot julistetaan ja valmiuslaki otetaan käyttöön.

Alueellisia rajoituksia voi lisätä jonkin verran, mutta niiden teho ei ole varma. Aluehallintovirastot ovat jo sulkeneet varsin laajasti erilaisia tilaisuuksia ja tiloja.

Lisärajoituksissa on myös se moraalinen ongelma, että nykyisen lain mukaan esimerkiksi kuntoiluun tarkoitettuja tiloja voi sulkea, mutta baareissa voi viettää päivisin aikaansa vapaasti isollakin ryhmällä.

Nykyisen lain mukaan ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja voi säädellä vain kello 17:n jälkeen.

HS:n tietojen mukaan sote-ministeriryhmä keskusteli myös mahdollisuudesta ottaa käyttöön nopea lakimuutos, jolla myös ravintolat voitaisiin sulkea päivällä. Tästäkään ei ole päätöksiä eikä esitystä.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kirjoitti Twitterissä keskiviikkona, ettei hänen mukaansa voi olla niin, että aikuinen voi mennä päiväksi baariin mutta lukiolainen ei voi mennä kouluun.

Poikkeusolojen julkistaminen ei vielä vaihtoehto

Neuvotteluissa oli esillä myös se, miten terveydenhuoltohenkilöstö saadaan kohdennettua kaikkein olennaisimpiin tehtäviin.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jäljitystyössä ei käytettäisi terveydenhuoltohenkilöä vaan muita jäljityskoulutuksen saaneita.

Viimeinen vaihtoehto on poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslain ottaminen käyttöön tarvittavilta osin.

Kyseeseen tulisi lähinnä valmiuslain mukainen asetus, joka lisää terveydenhuollon henkilökunnan velvollisuutta työskennellä työnantajan määräysten mukaisesti.

Valmiuslaki mahdollistaa myös sen, että työnantaja voi kutsua töihin sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia 18–67-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta.

Poikkeusolojen julkistamisesta ei tiettävästi keskusteltu keskiviikkona.

Edes valmiuslaki ei ehkä auta omikronin aiheuttamassa sairaaloiden henkilökuntapulassa, sillä ongelma on se, että henkilökunta on sairaana eikä sairaita voi määrätä töihin.