Jäikö bussi tulematta? Vuoroja on voitu perua Pirkanmaalla huonon sään tai kaluston rikkoutumisen vuoksi – korona vaikuttaa liikenteeseen vain vähän

Koronatartuntaluvut nousevat kohisten, mutta linja-autonkuljettajat ovat pysyneet vielä terveinä, ja vuoroja ei ole jouduttu juurikaan perumaan.

Aamulehti

Pirkanmaalla on enemmän koronatartuntoja kuin aiemmin, mutta se ei ollut keskiviikkoon mennessä juurikaan vaikuttanut bussivuoroihin.

Tilanteesta kertoo Nyssen asiakaspalvelusuunnittelija Maiju Lieskivi. Hän sanoo, että pääosa vuoroista on ajettu tavalliseen tapaan.

”Liikenteen tilaajan kannalta näyttää siltä, että bussivuoroja ei ole peruttu niin paljon, että tarvitsisi huolestua”, Lieskivi sanoo.

Lieskivi huomauttaa, että nyt on ollut haastavat kelit, ja vuoroja on voitu perua huonon ajokelin takia tai siksi, että kalustoa on rikkoontunut. Jos vuoroja onkin peruttu, se ei välttämättä johdu kuljettajien koronatartunnoista ja sairauspoissaoloista.

Kun koronaepidemia alkoi vuoden 2020 keväällä, Tampereen seudun joukkoliikenteessä oli iso sulku, ja silloin palvelua supistettiin merkittävästi.

”Jos tilanne muuttuu pahemmaksi, Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö ja liikennöitsijät pohtivat asiaa yhdessä”, Lieskivi toteaa.

Joukkoliikenteen käyttäjiä Lieskivi neuvoo seuraamaan reittioppaasta, onko bussi tulossa. Peruttuja vuoroja voi seurata myös Twitteristä, jossa Nysseinfo-tili ilmoittaa automaattisesti Tampereen seudun bussi- ja ratikkaliikenteen poikkeustiedotteet.