Mistä ja milloin koronarokotteen saa Tampereella? Hatanpäällä rokotetaan loppiaisena ilman ajanvarausta – katso kaikki rokotuksista tästä

Rokotustalkoot ovat Tampereella hyvässä vauhdissa. Kaupungin lisäksi koronarokotuksia antaa kahdeksan työterveysyritystä, joiden kanssa Tampere on tehnyt sopimuksen. Kuvassa on influenssarokote, joka on kuvattu 29. joulukuuta 2021 Finlan työterveydessä.