Tampereen kaupunki allekirjoitti sopimukset koronarokottamisesta Aavan ja Pirten kanssa. Rokotettavaksi saavat mennä myös muut kuin tamperelaiset, jos työpaikka on Tampereella.

Tampereen kaupunki on sopinut myös lääkärikeskus Aavan ja työterveysyhtiö Pirten kanssa koronarokotusten antamisesta työterveyshuollon asiakkaille.

Ennen joulua Tampereen kaupunki sopi muutaman yksityisen työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa koronarokotusten antamisesta. Näitä yrityksiä ovat Mehiläinen, Pihlajalinna, Medisport, Terveystalo, Finlan työterveys­palvelut sekä Valmet-työterveys, joka tarjoaa terveyspalveluja ainoastaan Valmetin työntekijöille.

Tampereen kaupungin palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen kertoo, että kaupunki antaa työterveysyrityksille koronarokotteet ja luvan rokottaa sekä määrää rokotusjärjestyksen. Työterveysyritykset taas tekevät sopimukset rokottamisesta asiakkaidensa eli työnantajien kanssa. Kela korvaa koronarokottamisen kuluja.

Tällä viikolla eduskunta päättää, nostetaanko Kelan korvaustaksaa 10 eurosta 16 euroon rokottamistoimenpidettä kohden.

Koronarokotuksia myös ulkopaikkakuntalaisille

Eeva Torppa-Saarinen kertoo, että yrityksillä on lupa rokottaa myös niitä työntekijöitä, joiden kotikunta on muu kuin Tampere, jos työpaikka on Tampereella.

”Ei ole kynnyskysymys, onko työntekijä kirjoilla Tampereella. Parempi on saada rokotus täällä, missä työskentelee ja liikkuu. Meidän tavoitteemme on hallita epidemiaa Pirkanmaalla”, Torppa-Saarinen toteaa.

Finla ja Mehiläinen aloittavat Tampereella työterveysasiakkaana olevien yritysten työntekijöiden koronarokotukset keskiviikkona 5. tammikuuta. Medisport aloittaa perjantaina 7. tammikuuta, Terveystalo 10. tammikuuta ja Pihlajalinna 11. tammikuuta. Aava aloittaa tammikuun puolivälissä. Pirte aloittaa pääsääntöisesti 13. tammikuuta ja joidenkin asiakkaiden kanssa rajoitetusti sopimusten mukaan 5. tammikuuta.

Lisäksi Pirte tiedottaa avaavansa Tampereen Ratinaan lisätilat koronarokottamista varten 13. tammikuuta. Pirte on jo aiemmin rokottanut sote-alan työntekijöitä ja laajentaa rokottamista muidenkin alojen työterveyshuollon asiakkaisiin.