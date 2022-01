Jos aikaistaa kolmatta koronarokotustaan tai saa sen työterveyden kautta, mahdollisesti jo aiemmin varattu aika pitää muistaa perua. Muuten rokotuksissa syntyy tyhjäkäyntiä.

Aamulehti

Koronarokotukset etenevät Tampereella nyt vauhdilla. Esimerkiksi Hatanpään rokotusyksikössä rokotettiin sunnuntaina 1 600 tamperelaista ja koko viime viikon aikana yhteensä 8 839 ihmistä.

Rokotuksissa käyneet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että hoitajat saavat huhuilla asiakkaita välillä turhaan. Jättävätkö ihmiset tulematta varaamilleen ajoille, vai mistä on kyse?

”Esimerkiksi sunnuntaina käyttämättä jäi vain kolme aikaa, mikä on todella vähän. Ihmisiä voisi kuitenkin muistutella siitä, että jos käy aikaisemmin rokotuksessa ja on se toinenkin aika varattuna, niin muistaisi peruutella”, Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikion toteaa.

Tuplabuukkausta

Nyt myös alle 60-vuotiailla tamperelaisilla on mahdollisuus varata aika kolmanteen rokotukseen, kun toisesta annoksesta on kulunut viisi kuukautta. Tuplabuukkausta on voinut syntyä, kun rokotusväli oli aiemmin kuusi kuukautta ja aika oli ehkä jo ehditty varaamaan. Moni saa myös jatkossa rokotuksen työterveyden kautta, jolloin julkiselle puolelle varattu aika pitää muistaa perua. Se onnistuu viimeistään vuorokautta aikaisemmin netin ajanvarauspalvelussa tai soittamalla terveyspalveluiden neuvontaan.

”Jonkin verran Hatanpäällä on ollut myös sitä, että asiakas soittaa matkalta keskustan liikenneruuhkasta, ettei millään ehdi perille ajoissa. Asiakkaita on sitten otettu myös myöhässä vastaan. Hatanpään parkkitila on myös haasteellinen, mutta Sarviksen edessä on lisätilaa.”

Potilaita huudellaan turhaan myös siksi, että Hatanpään rokotusyksikössä on 17 huonetta ikään kuin neljällä käytävällä, koska odotustila on ympyrän mallinen. ”Nyt alkaa jo olla mukavasti avustajaväkeä, jotka ohjaavat asiakkaat aulasta oikean oven taakse odottelemaan. Näin saadaan myös etäisyyksiä ja väljyyttä pidettyä.”

Maksuja harkitaan

Kaupunki aikoo nyt tutkia, minkä verran varattuja rokotusaikoja jää käyttämättä ja onko kyse tuplabuukkauksesta vai puhtaasta kiusanteosta. ”Vuoden alusta meille on tullut mahdolliseksi ryhtyä laskuttamaan peruuttamatta jääneistä rokotusajoista. Voimme lähettää perään 51,20 euron laskun, mutta se pitää kertoa asiakkaalle jo varaustilanteessa.”

Rokotetta ei onneksi mene hukkaan, vaikka pientä tyhjäkäyntiä ilmenisikin. Tehosterokotuksiin käytetään tällä hetkellä Modernan Spikevax-rokotetta, joka säilyy jääkaapissa seuraavaan päivään, vaikka injektiopullo olisi avattu. ”Moderna on helpompi käsitellä kuin Pfizerin Comirnaty, jonka kaikki annokset pitää käyttää kuuden tunnin kuluessa.”

Hatanpään rokotusyksikössä ja kaupungin terveysasemilla on tällä hetkellä hyvin aikoja. ”Ainakin Hatanpäällä ja Tammelassa rokotetaan myös loppiaisena. Viikonlopun ja pyhien ajat ovat kysyttyjä, kun ihmiset ovat vapaalla.”

Hatanpään kapasiteettia pystytään Aikion mukaan nostamaan jopa 3 000:een rokotukseen päivässä. ”Toimintatapoja hiotaan koko ajan, tilaa saadaan lisää ja henkilöstön rekrytoinnit edistyvät. Myös aukioloa voidaan tarvittaessa pidentää parilla tunnilla nykyisestä kello 8–18:sta.”

Kolmosrokotetta odottaa vielä runsaat 140 000 tamperelaista, kakkosannosta noin 7 000 ja ensimmäistä annosta vähintään 250 ihmistä, jotta päästään tavoiteltuun yli 85 prosentin rokotuskattavuuteen.