Hatanpään rokotusyksikössä rokotettiin 1 600 ihmistä sunnuntaina: ”Kolmannes ajoista oli vielä aamulla varaamatta” – ensi viikolle aikoja yhä runsaasti varattavissa

Vielä aamulla Hatanpäälle oli varattavissa noin 500 rokotusaikaa, jotka kaikki menivät päivän aikana.

Aamulehti

Hatanpään rokotusyksikössä Tampereella oli sunnuntaina kiireinen päivä. Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että sunnuntaille oli 1 600 rokotusaikaa, jotka kaikki käytettiin.

Kaupunki tiedotti sunnuntaiaamuna, että Hatanpään rokotusyksikköön oli varattavissa vielä noin 500 vapaata rokotusaikaa. ”Kolmannes ajoista oli vielä aamulla varaamatta. Teimme illalla sellaisen suunnitelman, että lähdemme somessa viestittämään, että varatkaa aikoja, ja ajat saatiin sieltä hyvin myytyä. Kahdentoista aikaan oli enää muutamia aikoja jäljellä”, Aikio sanoo.

Tavoitteena on Aikion mukaan se, että Hatanpään rokotusyksikössä pystytään rokottamaan samaan tahtiin kuin Ratinassa aikaisemmin. Ratinan luvuissa ei vielä olla, mutta Aikion mukaan esimerkiksi kaikkia rokottajia ei vielä ole saatu rekrytoitua. "Tavoite on, että rokotusyksikkö saadaan kuntoon niin, että ajat ovat pidemmälle auki, eikä niitä tule niin lyhyellä varoitusajalla”, Aikio sanoo.

Tämän viikon aikana Hatanpäällä rokotettiin yhteensä 8 839 ihmistä. Ensi viikollakin rokotusyksikössä on Aikion mukaan hyvin rokottajia, ja aikojakin on yhä hyvin varattavissa. Aikio muistuttaa, että nyt myös alle 60-vuotiailla tamperelaisilla on mahdollisuus varata aika kolmanteen rokotukseen, kun toisesta annoksesta on kulunut viisi kuukautta.

Mikä? Rokotuskattavuus Tampereella Ensimmäinen rokote: rokotuskattavuus Tampereella on 88,3 prosenttia ja koko maassa 87,9 prosenttia. Toinen rokote: rokotuskattavuus Tampereella on 84,5 prosenttia ja koko maassa 83,8 prosenttia. Kolmas rokote: rokotuskattavuus Tampereella on 21,1 prosenttia ja koko maassa 24,8 prosenttia. Luvut perustuvat sunnuntain tietoihin ja ne kertoi Birgit Aikio.

Walk in -iltoja ensi viikolla

Ensi viikolla Terveysasemilla on walk in -päiviä, jolloin rokotukseen pääsee ilman ajanvarausta.

Kolmatta rokoteannosta annetaan Hatanpään, Hervannan, Kaukajärven, Lielahden, Linnainmaan, Tammelakeskuksen ja Tipotien terveysasemilla ilman ajanvarausta ikäryhmittäin: 63 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat hakea rokotteen maanantaina 3. tammikuuta kello 16–18, 61 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat tiistaina 4. tammikuuta kello 16–18 ja 60 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat keskiviikkona 5. tammikuuta kello 16–18.

Rokotuspisteissä on paikalla asiantuntijoita, joiden kanssa voi keskustella, mikäli rokotteen ottaminen askarruttaa.