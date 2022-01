Joissain Tampereen seudun rokotuspisteissä on voinut saada kolmannen rokotteen aikaistetusti – ”Emme käännytä ketään pois, eikä ovelle tule vahtimestaria kyselemään”

Ylöjärvellä ja Lempäälässä walk in -rokotuspisteillä on voinut saada kolmannen rokotteen, vaikka kunnassa voimassa olevat ikä- ja aikarajat eivät olisi vielä täyttyneet. Selvitimme, miten Tampereen seudun rokotuspisteillä toimitaan kolmansien rokotteiden suhteen.

Tampereen seudun kunnat ovat ilmoittaneet verkkosivuillaan tiukat rajat sille, kenelle kolmansia koronarokotteita jaetaan juuri nyt. Käytännössä kuitenkin osa kunnista lipsuu rajoista rokotuspisteillä.

Ylöjärvi kertoi uudenvuodenaattona verkkosivuillaan, että kolmansia rokotuksia voivat saada alle 60-vuotiaat, joilla kakkosrokotuksesta on vähintään viisi kuukautta aikaa. Aamulehteen yhteyttä ottanut ylöjärveläislukija kertoo saaneensa kolmannen rokotuksen jo neljän kuukauden kohdalla. Rokotus annettiin kunnan walk in -pisteellä, jossa ei tarvita ajanvarausta.

Vastaava terveydenhoitaja Laura Tyyskänen vahvistaa, että näin on menetelty. Tyyskäsen mukaan toimintatapa on ollut järkevä, jotta resursseja ei mene hukkaan.

”Kyllä joitakin 18–59-vuotiaita ei-riskiryhmäläisiä on saanut rokotteen jo neljän kuukauden kohdalla. Se on kaikkien etu. Yritämme rokottaa kaikin tavoin niin paljon kuin vain ehdimme.”

Ylöjärvellä ei vielä tiedetä, koska seuraava 18–59-vuotiaille suunnattu walk in -päivä järjestetään. Jatkossa 18–59-vuotiaat voivat kuitenkin varata ajan luvan kanssa neljä kuukautta kakkosrokotuksen jälkeen.

Lempäälä ei käännytä ovelta

Myös Lempäälässä ollaan sallivalla linjalla. Kunnassa annetaan kolmansia rokotuksia periaatteessa vasta 60 vuotta täyttäneiden ikäryhmälle. Tätä nuorempiakin on käynyt hakemassa rokotteen.

”Emme käännytä ketään pois, eikä ovelle tule vahtimestaria kyselemään. Jossain vaiheessa ihmiset on kuitenkin rokotettava”, sanoo Lempäälän rokotekoordinaattori Taina Hellsten.

Neljän kuukauden välistä kakkosrokotteeseen ei alle 60-vuotiaiden ryhmässä kuitenkaan tingitä.

Lempäälässä järjestetään tulevina viikkoina ainakin kolme walk in -rokotuspäivää. Tammikuun 7. päivän rokotukset on lähtökohtaisesti suunnattu yli 60-vuotiaille, ja tammikuun 9. päivän rokotukset yli 55-vuotiaille.

”Seuraamme, kuinka paljon saamme rokotettua, ja on mahdollista, että 16. tammikuuta ikäraja pudotetaan 50 vuotta täyttäneisiin”, Hellsten sanoo.

Tampereella rokotetta ei saa

Tamperelaisten ja oriveteläisten on turha mennä walk in -rokotuspisteeseen ennenaikaisen rokotuksen toivossa. Minna Talonen Tampereen kaupungilta sanoo, että kaupunki noudattaa tiukkaa linjaa: alle 60-vuotiaat saavat rokotteen aikaisintaan viisi kuukautta kakkosrokotteen jälkeen.

”Nyt ei auta mennä kerjäämään, vaan tavoite on saada kaikki oikea-aikaisesti rokotettua. Meillä on vielä riskiryhmää ja vanhempia ikäryhmiä rokottamatta.”

Tampere vastaa myös oriveteläisten rokotuksista. Walk in -pisteitä saadaan todennäköisesti lisää auki alkuvuodesta.

Pahaa mieltä aiheutunut

Myös Nokialla ollaan rokotusten suhteen tiukkoina. Raja on 18–59-vuotiaiden ikäryhmässä sama kuin Tampereella.

”Olemme tarkkoja siinä, että viisi kuukautta on kulunut. Ihan päivistä on kiinni, sillä on vaikea vetää rajaa, sallitaanko kaksi päivää vai viikko vaille. Tästä on valitettavasti jonkin verran pahaa mieltä tullut asiakkaille”, sanoo terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto.

Kangasalla pahaan mieleen ei ole tarvetta. Kolmansia koronarokotuksia annetaan jo 18–59-vuotiaiden ikäryhmälle, kun THL:n suosittelema alaraja neljä kuukautta on kulunut toisesta rokotuksesta.

Pirkkala tarjoaa kolmosrokotuksia tällä hetkellä ikäryhmistä vain yli 60-vuotiaille. Sitä nuoremmat eivät voi varata aikaa, eikä walk in -pisteitä ole kunnan verkkosivujen perusteella käytössä.