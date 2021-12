Tampereella koronarokotusajan Hatanpään rokotuskeskukseen voi saada jopa samalle päivälle, jos nettiajanvaraus toimii.

Aamulehti

Tampereella kaikki yli 18-vuotiaat voivat nyt saada kolmannen koronavirusrokotteen, kun toisesta rokotteesta on kulunut vähintään viisi kuukautta.

Rokotusajan Hatanpään rokotuskeskukseen voi saada jopa samalle päivälle. Tampereen kaupungin vastaanottotoiminnan ylilääkärin Kati Myllymäen mukaan aikoja lisätään sitä mukaa kuin henkilökuntaa saadaan siirrettyä, rekrytoitua ja perehdytettyä tehtävään. Myös terveysasemien rokotusaikoja pyritään lisäämään.

Lue lisää: Tampere sai yli 400 hakemusta rokotustehtäviin – Palvelujohtajan mukaan tilanne näyttää nyt valoisalta

Moni alle 60-vuotiaista onkin jo yrittänyt varata kolmannen rokotusajan, mikä on aiheuttanut ongelmia kaupungin nettiajanvaraukseen. Palvelu on niin ruuhkautunut, että sivusto kehottaa asiakasta odottamaan ja kokeilemaan hetken kuluttua uudelleen.

Ajan voi varata myös puhelimitse soittamalla terveys­palvelujen neuvonta­numeroon. Myllymäen mukaan myös numero on ajoittain ruuhkautunut. Tämän vuoden puolella alle 60-vuotiaat saavat rokotteen vain ajanvarauksella, mutta heti tammikuun alussa tulee myös lisää ajanvarauksettomia rokotus­tapahtumia.

Lue lisää: Tampereen uusi rokotusyksikkö aukesi Hatanpäällä – ensimmäisenä päivänä rokotettiin 150 ihmistä: ”Valtaosa tulijoista hakee kolmatta rokotetta”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Muille alle 60-vuotiaille rokotusväli on 4–6 kuukautta. Neljättä rokotetta THL suosittelee yli 12-vuotiaille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Myllymäen mukaan 18–59-vuotiaiden ei-riskiryhmäläisten rokotusväli pyritään lyhentämään Tampereella neljään kuukauteen heti, kun ikäihmisten ja riskiryhmäläisten rokotukset on saatu riittävän hyvälle tasolle.

Rokotteita riittää

Myllymäen mukaan rokotteita riittää nyt hyvin. Tällä hetkellä Modernan Spikevax-rokotetta on paremmin saatavilla kuin Biontechin ja Pfizerin Corminatya. Se ei aiheuta sinänsä ongelmia kolmansiin rokotuksiin, sillä annokset voidaan antaa eri rokotteista.

”Tutkimukset jopa osoittavat, että kahdella eri rokotteella rokottaminen toisi hiukan tehokkaamman suojan”, Myllymäki sanoo.

Lue lisää: Katso, millainen on rokottamattomien ja rokotettujen osuus kunnassasi Pirkanmaalla – erot edelleen suuria, näin rokotteita on otettu eri ikäryhmissä

Jos asiakas haluaa kaikki annoksensa samaa rokotetta, hänellä on siihen oikeus. Corminatya voi kuitenkin joutua odottamaan. Corminatya annetaan myös alle 30-vuotiaille miehille ja pojille, sillä Spikevaxia ei tällä hetkellä suositella heille mahdollisen sydänlihastulehdusyhteyden takia.

Lue lisää: Moni sairastaa nyt korona­taudin kotona – Asian­tuntija kertoo, mistä oireista pitää lähteä lääkäriin ja mitä kotiin kannattaa hankkia jo etu­käteen

”Corminatya pitäisi tulla hyvin lisää jälleen tammikuun toisella viikolla.”

Tampereella yli 80-vuotiaista kolmannen rokoteannoksen oli 29. joulukuuta mennessä saanut 68,5 prosenttia. 60–64-vuotiaista sen on saanut vasta hiukan päälle 27 prosenttia.