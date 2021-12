Omikron on pian Pirkanmaan valtavirus, ja sairaala­kuormituksen kohtalon hetki voi olla vielä edessä – Nämä neljä seikkaa vihjailevat kuitenkin pandemian selättämisestä

Omikronmuunnos on todennäköisesti valtavirus myös Pirkanmaalla tammikuun loppuun mennessä. Rajoituksia saatetaan muunnoksesta huolimatta päästä purkamaan nopeammin kuin aikaisemmissa aalloissa, kirjoittaa Aamulehden tiedetoimittaja Vesa Vanhalakka.

Tilaajille

Marianne Joutvuo on yksi monista vapaaehtoisista koronarokottajista Tampereella Hatanpäällä avatussa rokotuskeskuksessa.

Aamulehti

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan, että Pirkanmaalla on tunnistettu kaksi ensimmäistä omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronavirustartuntaa. On selvää, että tartuntoja on jo paljon enemmän, sillä geenisekvensointiin päätyy vain pieni osa positiivisista koronanäytteistä. Tulokset tulevat myös pitkällä viiveellä.