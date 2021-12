Tampere sai yli 400 hakemusta rokotustehtäviin – Palvelujohtajan mukaan tilanne näyttää nyt valoisalta

Hakemuksia tuli sekä rokottavien että niissä avustavien tehtäviin.

Aamulehti

Tampereen kaupungin koronarokottajaksi tai avustaviin tehtäviin rokotuksissa on tiistaihin 28. joulukuuta mennessä hakenut yli 400 ihmistä. Tampereen kaupungin palvelujohtajan Eeva Torppa-Saarisen mukaan määrä on todella ilahduttava.

Kunnat tarvitsevat esimerkiksi eläkkeellä, erilaisilla työvapailla tai muissa tehtävissä olevia terveydenhuollon ammattilaisia sekä alan opiskelijoita rokottamaan ihmisiä.

”Hakijoissa on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita kokopäivätyöstä ja myös sellaisia, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi osa-aika- ja iltatyöstä sekä rokotuksiin että avustaviin tehtäviin”, Torppa-Saarinen kertoo.

Kaupunki on lähettänyt hakijoille sähköpostiviestin, jossa kiitetään yhteydenotosta ja luvataan ottaa yhteyttä. ”Hakemuksia käydään nyt läpi. Vuodenvaihteen rekrytointeja on jo hakijoista tehty, ja tammikuun rekryjä suunnitellaan parhaillaan”, Torppa-Saarinen kertoo.

Hakijat haastatellaan ja samalla varmistetaan, että rokotuslupa on voimassa työsopimuksen tekemistä varten. ”Näihin kuluu pieni hetki”, Torppa-Saarinen sanoo. Paikkoja haettiin täyttämällä lomake hakujärjestelmässä.

Rokottajia tarvitaan Hatanpäälle 10. joulukuuta avattuun rokotusyksikköön. ”Sinne on mahdollista saada erittäin suuri rokotuskapasiteetti. Jopa Ratinan suljettua yksikköä vastaava”, Torppa-Saarinen kertoo.

Hatanpäällä on rokottamista varten 18 huonetta, mikä tarkoittaa Torppa-Saarisen mukaan, että siellä voi olla 30 rokotelinjastoa. Hän kertoo, että rokotteita on ja lisääkin on tulossa.

”Rokotteita on, tilojakin on ja henkilökuntaa on ilmoittautunut, niin kyllä tilanne näyttää nyt tosi valoisalta”, Torppa-Saarinen kertoo.